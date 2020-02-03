84消毒液你用对了吗

如今，我们有超过千种天然或者人工合成的消毒剂，这些成为人们在对抗疫病中最好的“武器”之一，不但可以给器具消毒，更可以给环境消毒，防止病原体的散播。

新型冠状病毒来袭，宅在家里的小伙伴们在“葛优躺”的同时，也别忘了经常通风，定时消毒。

说到消毒，你会配置消毒液吗？这可不是往水里简单倒一点84消毒液就行，用多了会灼伤皮肤，腐蚀衣物，用少了不起作用。

84消毒液这样杀灭活病毒

“84消毒液是一种以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂，主要用于各种物体表面和环境等的消毒。次氯酸钠在水溶液中产生的次氯酸可分解出新生态氧，具有极强的氧化性，可以使病毒的核酸物质发生氧化作用，从而杀灭病毒。”江苏省疾控中心消毒与媒介生物防制所副所长吴晓松说，含氯消毒液和75%的酒精，都可以破坏新型冠状病毒外的包膜，从而灭活病毒。

浓度300—500毫克/升适合家用

吴晓松建议，一般来说，浓度为300—500毫克/升的消毒液就可以在家中使用，“如果用矿泉水的瓶盖来测量的话，每瓶盖约为7毫升，将两瓶盖5%浓度的84消毒液，倒入装有3瓶矿泉水（每瓶约590毫升）的容器中，就可以得到浓度为300—500毫克/升的消毒液。”他说，这个浓度的消毒液可以用来擦拭家具表面，消毒洗手间、厨房等容易滋生细菌、污渍的角落，而且，配制好的消毒液，要当天配置，当天使用。

消毒液混用未必好

还有的小伙伴在刷厕所的时候，喜欢将洁厕灵与84消毒液混合使用，但这种看起来好似强强联合的组合，却可能把你撂倒。

“含氯消毒剂碰到洁厕灵里面的酸性物质，会释放氯气，这对人的呼吸道有损害。”中国疾病预防控制中心消毒学首席专家张流波表示。吴晓松介绍，若二者混用，严重的话，还会导致人晕倒。

酒精虽然也有消毒功效，但与84消毒液共用，也将威力不再。东南大学化学化工学院教授熊仁根说，84消毒液中的次氯酸钠，具有氧化性。次氯酸钠与乙醇发生反应，会形成乙酸，消毒液会降低或者失去消毒、杀菌的作用。（金 凤）