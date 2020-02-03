卫健委：粪口传播需进一步证实

粪口传播是否意味着传播途径有了新的变化？越光滑的表面病毒存活的时间越长？用面巾纸按电梯是否有效？出门在外如何为双手消毒，防止感染病毒？……2月2日，国家卫生健康委就新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中公共场所、交通工具以及不同风险人群的健康防护有关情况举行发布会，并对相关问题一一进行回应。

病毒传播：

粪口传播需进一步证实光滑表面：专家建议增加消毒频次

近期武汉、深圳的确诊患者粪便中发现了病毒，这是否意味着传播途径有了新的变化？

中国疾控中心传染病处研究员冯录召表示，这两天在武汉、深圳甚至在美国的首例确诊患者的粪便中检测到了新型冠状病毒，这个现象说明了病毒可以在消化道复制并且存在，但是不是通过粪口传播，或者通过含有病毒的飞沫形成气溶胶的方式再传播，需要我们流行病学调查和研究进一步证实。

“当然，新型冠状病毒感染现在的主要途径还是以近距离飞沫传播、间接接触传播为主，但是这些现象也提示我们勤洗手的重要性，尤其是接触了容易污染的物体表面，在饭前、便后要勤洗手，是防护这个病毒一个非常重要的手段。”冯录召表示。

光滑表面：

专家建议增加消毒频次

有媒体报道称，越光滑的表面病毒存活的时间越长，一些小区里电梯间里放了一些面巾纸，希望乘客可以用面巾纸按电梯，这种方法是否真的有效果？

中国疾控中心消毒首席专家、环境所消毒中心主任张流波介绍，实际上干净光滑的表面微生物是不容易存活的，病毒在一些阴暗、潮湿，比较脏的地方存活的时间更长。

“这些天大家都在说电梯的按钮、门把手风险比较高，这个风险比较高并不是因为病毒在上面存活时间长，而是因为这些地方是高频接触的地方，你碰我也碰，因为相互接触交叉感染的风险就大。”张流波表示。

他同时提出三条对应策略：一是适当的增加消毒频次，原来一天一次，现在可以一天多次。二是可以用一个面巾纸或者是用消毒纸巾把它隔开，手不直接去碰它。三是也可以在碰了它以后用手消毒剂来揉搓双手，做好手卫生。

出行：

火车客车飞机尽可能隔位而坐

近来，人们先后踏上春运返程之路，面对这样的情况，交通和人员密集场所疫情防控的压力也都有所增大，针对当前的防控形势，有哪些更加具体的措施？

国家卫生健康委疾控局副局长王斌提出三点建议：一是要加强消毒，增加对候车室、卫生间，包括其他公用设施的消毒频次；二是高铁、地铁、飞机这些公共交通工具要加强通风；三是要求宾馆、商场、超市、办公楼等公共场所和工作场所，也要做好室内的清洁和消毒，加强通风换气和垃圾处理。

王斌同时指出，如果要乘坐火车、飞机，要尽可能的隔位而坐，或者分散而坐，现在返程还没有迎来高峰，还有条件分散而坐。长途客车也建议隔位而坐，分散去坐，同时建议长途汽车隔两个小时到休息区休息，不仅是休息，主要是要开窗通风。

密闭空间：

建议错峰出行、设置应急区域

密闭交通工具如飞机和高铁，如果出现了有一些乘客有可疑的症状怎么采取应急办法？在乘坐这些交通工具时，个人防护需要特别注意哪些问题？

“在飞机、火车方面，因为人员比较密集，面临的风险更大一些。针对公共交通工具面临的感染风险，我们专门起草了《公共交通工具消毒操作技术指南》。”张流波指出。

张流波建议有关部门错峰出行，降低人口的密度，进一步降低风险。建议乘客在拥挤的地方戴口罩，注意手卫生，同时注意和陌生人保持距离。

《指南》中专门提到，在飞机、火车上最好专门设一个应急区域，比如把后面三排空出来做应急用。如果发现可疑病人，我们要做的事情应该是听从安排，到隔离区接受隔离排查，这是比较简单的。

办公：

尽量减少集体面对面讨论

复工时间临近，办公场所的预防措施也广受关注。如果有人确认被感染，部分办公楼中央空调是否容易造成疫情扩散？在春节复工后，办公场所哪些区域是重点消毒区域，如果消毒频率过高，是不是会造成人的不舒服？

关于中央空调，张流波指出，中央空调在使用前应该对空调的类别、供风范围、新风的取风口、冷却水池和卫生指标要有了解，要做到心中有数；要结合建筑的特点做综合评估，看看在这种情况下能不能开；关于中央空调，有严格的设计规范，如果是按照规范做的，应该是安全的。

“当然，万一有疫情出现，应该停止使用，应该按照相关的要求，不只是对中央空调系统，还要对整个环境进行消毒处理，经过评价合格以后，再看看中央空调是不是可以打开。”张流波介绍。

在外洗手：

选择手消毒剂或消毒湿巾

人们在乘坐公共交通工具时难免手会碰到车门、座椅或者拉环，甚至和周围的乘客发生身体的碰触，这时候可能无法立即洗手，在这种情况下，市面上有很多消毒湿巾、消毒喷雾以及免洗的洗手液，用这些方法能不能起到很好的消毒效果呢？

张流波指出，关于消毒剂、消毒纸巾能不能让手干净的问题，首先要说的是，要让手干净，实际有两种方式：一是用流动水洗手，二是擦手消毒剂。

在外面要洗手是有一定条件限制的，可以用手消毒剂来进行手卫生。常用的手消毒剂可能是一些含醇的手消毒剂，如果有些人对酒精过敏，可以用无醇的手消毒剂。当然，如果没有手消毒剂，用消毒湿巾擦一擦也可以。（记者 陶凤 彭慧）