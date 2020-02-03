病毒可能通过粪口传播，公众如何科学防护

据报道，2月1日，深圳市第三人民医院肝病研究所发现，在某些新型冠状病毒感染的肺炎确诊患者的粪便中检测出新型冠状病毒核酸呈阳性。中科院武汉病毒研究所也在患者的大便和肛拭子中发现病毒核酸。

在2月2日国家卫健委举行的新闻发布会上，中国疾控中心传染病处研究员冯录召表示，这两天武汉、深圳以及美国的首例病例都在确诊患者的粪便中检测到了新型冠状病毒，这个现象说明病毒可以在消化道复制并且存在，但（新型冠状病毒）是不是通过粪口传播，或者通过含有病毒的飞沫形成气溶胶的方式再传播，需要经过流行病学调查和研究。

当“粪口传播”仍需研究证实时，公众应该做些什么呢？科技日报记者连线采访了美国堪萨斯大学医学院教授董亚峰。

“把马桶盖盖住”远远不够

“今天我在群里看到，有人建议把马桶盖盖住，担心病毒散发、导致感染，我感觉大家的担心需要科学引导。”董亚峰说，“目前病毒的传播途径还需要最终科学的验证，但并不意味着我们没有有效的预防手段。”

“在粪便里发现病毒，大家担心马桶水里，甚至公共下水系统里会残留病毒，这种可能还有待于证实。古话说病从口入，如果我们能简单的通过个人卫生来阻断消化道传染的途径，会更简单有效。而那种希望通过在公共用水系统中进一步做污水处理，需要动用更大的社会资源，涉及面太大、效果后置，可能并不可行。”董亚峰说，而且病毒在公共排水系统中存活的可能性不大。

“阻断这种可能性最直接有效的方法是洗手以及对食物、饮水做加热处理。餐前一定要洗手，不要生食、所有食物都煮熟、水要煮开、餐具要餐前消毒。”董亚峰说，这是最简单、最有效的办法，而且应该在公众媒体进行科普。

也就是说，在不外出、戴口罩、勤洗手之外，还应该加上“不生食”“都煮熟”“盘消毒”等公众防控手段。

阻断途径能有效防控，不必盲目恐慌

在粪便里发现病毒之前，董亚峰注意到公布的公共临床数据中显示患者在肝脏酶谱的数据发生了异常增高，他判断新型冠状病毒可能侵袭消化道系统。

“尽管注意到了这一变化，但公众不应盲目恐慌。”董亚峰说，其实通过城市管网的废水系统、公共用水系统等，病毒不太可能直接污染到个人身上，却有可能“借助”不洁饮食传播。这是一个全新的病毒，其属性还有许多未知，提前从病毒可能的传播途径来预防性阻断，是非常有必要的。大家提高食物安全消毒的意识就是最简单、有效的阻断。

“假如病毒最后证实可以通过消化道传播，那么增加对病毒通过消化道系统传播能做的预防性措施，做到未雨绸缪，也有利于疫情防控。”董亚峰说。

病毒可能逃离了胃酸

新型冠状病毒通过呼吸系统传播，已经得到大家的共识。病毒侵袭呼吸系统，其实侵袭的是呼吸道黏膜，通过其丰富的血供系统，传染到病人体内。那么皮肤伤口、眼睛的黏膜、消化道黏膜都有可能是病毒侵袭的靶点。这也需要今后的临床数据来证实。

“病毒在粪便里被发现，一种可能是仅通过消化道下端侵袭；另一种可能是，通过包括胃中的高胃酸等复杂环境，病毒仍能存活并在粪便中检测到，这些仍需探索和研究。”董亚峰介绍，所以要以数据为导向，不要以过往病毒的经验来判读，这对控制新冠病毒的传播有非常重要的意义。

“应对病毒，我们应该谨记一点，它是从呼吸道的方式传播传染，就以应对呼吸道途径的方法阻断。如果从消化道传播，我们就从消化道的途径阻断。”董亚峰说，所谓“兵来将挡水来土掩”。恐慌不解决问题，对大众进行科学的普及预防知识，提前把病毒可能的传播途径阻断掉，这是简单、高效防控疫情的关键。（本报记者 张佳星）