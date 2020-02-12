五个行动阻断疫情传播

每当一种新病毒从动物传染给人类，都会引起全世界的关注。公共卫生专家会从两方面评估一种新病毒对人类的风险：病毒的传播能力和疾病的严重性。传播能力是看病毒的传播方式和人际传播的容易程度；严重性是看患者病情的严重程度以及是否会造成很多人死亡。

新型冠状病毒是一种新型病毒，关于它的风险尚难得出结论。对普通人而言，这种病毒导致的疾病似乎没有非典或中东呼吸综合征等其他冠状病毒导致的疾病严重，但有时会病情加重，尤其是对一些患有心血管疾病、糖尿病、肝病和呼吸系统疾病的群体。老年人似乎更容易出现重症。

至于传播能力，在目前阶段，新型冠状病毒似乎是在有症状者与他人密切接触时最容易传播。但仍有很多未解之谜，这也是世卫组织正在密切监控的一个方面。虽然尚需进一步调查，但根据我们有关冠状病毒和其他呼吸道疾病的既往经验，无症状传播虽有可能，但较罕见，也不太可能是此次疫情的驱动因素。

世卫组织宣布新型冠状病毒肺炎疫情构成国际关注的突发公共卫生事件，主要目的是要让世界各国都着手采取必要措施来遏制新型冠状病毒的传播。

多年来，中国在监测、报告、调查和疾病控制能力方面取得了进展。世卫组织的首要任务是支持中国和世界人民遏制新型冠状病毒的传播。我们将继续与中国政府合作，就如何应对疫情提供咨询意见。阻断新型冠状病毒的传播取决于卫生系统的响应以及每个民众、家庭和工作单位的作为。

根据目前我们所知信息，新型冠状病毒可能主要通过感染者咳嗽或打喷嚏时所产生的飞沫传播，以及通过“污染物”发生人际传播，比如接触到被病毒污染的表面。由于双手接触到许多可能被病毒污染的表面，因此在各种冠状病毒的传播中需要特别注意。世卫组织建议采取以下五个重要行动，以帮助人们遏制新型冠状病毒的传播。

第一，保持至少一米的人际距离。对于大多数人而言，在疫情期间保持这一距离意味着要尽可能地待在家里，避免到拥挤的公共场所。第二，以最高标准保持手部卫生。第三，打喷嚏或咳嗽时，请用纸巾或弯曲的肘部遮住口鼻。第四，如果戴口罩，应学习正确的佩戴方法。第五，了解何时应自我隔离以及何时应就医很重要。

最后，请确保与他人或通过社交媒体分享的有关新型冠状病毒的任何信息，都是经官方确认的信息。在情况不确定的时期，错误信息可能比任何病毒传播得更快，并造成伤害，加大疫情应对工作的复杂性。世卫组织出台了一系列粉碎谣言的方法，以限制错误信息和虚假信息的传播。新型冠状病毒对所有人而言都是新的公共卫生挑战。为了应对疫情，我们一定要相互支持并密切关注科学。通过合作与支持，我们可以遏制疫情，携手前进。

（作者为世界卫生组织驻华代表）

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 03 版）