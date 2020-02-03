专家：公众对疫情焦虑甚至恐慌是正常反应

中国科学技术协会组织中国心理学会多位专家2日通过网络回应媒体指出，随着疫情形势的发展，很多公众也表现出焦虑、担忧甚至恐慌的情绪，这是正常的反应。同时，专家还支招公众积极应对情绪变化。

中国心理学会临床心理学注册工作委员会副主任、北京大学副教授钟杰认为，与非典期间一样，公众第一周对医学问题非常关系，担心、恐惧被感染，焦躁不安查询各种信息，第一周过后一般开始缓解。

公众如何调节受疫情影响的情绪？钟杰建议说，一是重新评价目前的生活状态，在疫情期间面临隔离居家的生活，可以考虑一下如何有效利用这段特殊的时间，利用这个“机会”做一些有意义思考、做一些以前想做但是没时间去做的事情；二是利用这个时间增加与家人交流的时间，促进亲情质量，让疫情结束后亲人间关系更加和谐；三是从事一些利他行为，做力所能及的一些有利于身边人和社会的行为。北大谢晓非教授团队的研究成果表明，多做利他行为的人心理更健康、痛苦感更少，这是“余香效应”。

中国心理学会心理咨询师工作委员会委员、南京医科大学教授郑爱明表示，疫情对公众的心理影响一般表现为恐慌、焦虑、抑郁以及心理导致行为异常表现等，主要应对措施包括做好个人防护、调整心态、主动应对负面情绪。

面对疫情，普通民众该怎样开展自我心理调节？中国心理学会心理咨询师工作委员会副主任、首都医科大学附属北京安定医院临床心理科主任姜长青和安定医院临床心理中心心理治疗师王鹏翀提出六项具体建议，希望能够提高广大普通民众居家自我心理调节能力，从而积极、理性应对疫情：

一是合理关注疫情，“定时”而非“时时”。如果注意力一直在手机、电视不断推送的信息上，情绪就会随着信息起伏波动，即使有了暂时的“掌控感”，代价却是“心累”和正常生活节奏的紊乱。人们可以设定“信息闹钟”，在一天的时间中，每隔半天，用5分钟来关注疫情信息，其他时间安排运动、工作、家务或者休闲娱乐等日常活动，在掌握疫情的同时，获得正常的休息和愉悦情绪。

二是保持社会联系，彼此给予支持。面对疫情带来的风险之中，密切的家庭联系和社会支持是“安全感”的重要来源。每天保持至少一次和亲友之间的联系，了解自己的朋友此时正在做些什么，找到互相帮助的方式。对于弱势人群，如儿童和老年人，尽力给予更多鼓励和生活上的照顾。随着防控时间的延长，彼此的支持能够让人们更持久地应对困境。

三是维持稳定健康的生活方式。疫情的突然到来，虽然活动范围受到限制，公众仍要积极地看待生活，尽可能维持原有的规律作息，按照原先的节奏生活，按时起床，在家里学习、办公，按时吃饭，按时休息，让自己回到正常的生活轨迹。规律、掌控感是应对焦虑恐慌的良药，在此基础上，还要建立良好的生活和卫生习惯，注意良好的饮食，保证睡眠，不要试图通过使用烟酒来缓解紧张情绪。

四是允许并接纳消极情绪。担忧、恐惧及焦虑是面对威胁时最常出现的情绪反应。疫情当前，任何人都可能出现紧张焦虑不安的情况。要理解和接纳自己这样的状态，告诉自己这是面对不正常情境的正常的情绪反应，要允许它们存在；也要理解这种消极情绪可能会持续一段时间，但程度会逐渐减轻的。其实，适度的担忧、恐惧及焦虑可以提高人们的警觉水平以及适应和应对能力，是一种保护性反应。

五是学会用认知来缓解消极情绪，对于胆小、敏感多疑素质的个体，如出现过分担心躯体变化，需要客观看待自身身体状态，从既往的经验中去理解自己躯体症状的意义，是否以前就出现过多种躯体症状，自己到医院检查并无大碍？现在的躯体症状是否是既往的经验的一种反应？如果自身难以判断，可以让家人和朋友帮助自己。

六是监测心理电量，自助先于助人。面对疫情严重地区的困境，人们有时也会感到做得不够和有挫败感，“要记住你没有责任解决所有人的所有问题”。如果有人消极情绪严重到影响到自己的正常生活、工作及学习，或持续失眠时，需要及时与精神科或心理学专业人员寻求帮助。 (记者 孙自法)