北京医疗队联合三大医院会诊

自北京医疗队抵达武汉后，便投入到了高强度的治疗任务当中。截至2月2日19时，北京医疗队收治在院患者64人，其中疑似病例19例，确诊病例45例；重症42例，危重症2例，累计死亡病例2例。

据医疗队队长刘立飞介绍，通过梳理收治病人几天以来在安全防护、感染防控、病房管理等方面的经验及问题，制定了《北京市支援湖北医疗队关于援助华中科技大学同济医学院附属协和医院西院区相关工作的建议》，由此形成问题清单，提出改进意见，提供给了协和医院西院区，以便双方共同持续改进疫情防治工作。

同时，医疗队联系北京地坛医院、北京朝阳医院与协和医院西院区远程会诊平台测试连接，将采用5G技术为协和医院西院区提供远程会诊、远程培训、远程会议等方面的帮助。

2月2日下午，北京青年报记者在协和医院西院区看到，对于六层病房的改造已经完成，与此前投入接诊的其他病区布局一样，同样分为清洁区、污染区和缓冲区三个部分，医务人员在此穿脱防护设备的步骤，也与此前一致。医疗队成员介绍，正式开诊后，该病区将主要收治危重病人。

疫区日记

2月2日“这是保咱们命的东西”

2月2日下午，几十名武汉协和医院西院的医护人员聚集在住院楼的六层。正式进入“战场”之前，北京医疗队院感组成员要对他们再做一次培训。

如何正确地穿脱防护设备，是每个即将进入隔离病房的医务人员必须学习的。在培训课上，天坛医院急诊科护士袁磊成为了演示者，从最初的步骤开始，他就希望引起所有人的重视，“一定记得检查防护服是否有潮湿、破损，这是保咱们命的东西。”

帽子、口罩、鞋套，每套上一件防护设备，袁磊都要重新用消毒液洗次手，一名在旁边看着的医生小声说道：“我终于知道那些人，手是怎么弄的了……”

相比穿上防护服，更大的危险来自脱去装备，袁磊仔细演示着，如何一点点提着防护服内侧，一点点将衣服卷下来，“记住，一定不能碰外面，那里是脏的。”

当整套防护服已经褪到脚腕时，袁磊又发出了提醒，“我知道这个时候你们已经很热了，但到最后，千万不能着急。”

“保护好自己，就是保护好患者，保护家人”，当整个流程演示完毕后，医疗队院感组成员做出了最后的提醒。一个医生提问，能不能把个人手机带进病房，他得到了否定的回答，“不要带多余的东西，这是没得商量的事情。”

文/本报记者 刘汨