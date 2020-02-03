热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

工信部：口罩产能已恢复至60%左右

2020年02月03日07:47 来源：北京青年报

　　疫情还在持续。口罩产能恢复多少、物资存在多大缺口、如何调配监督，备受关注。在2日工信部举行的新闻发布会上，工信部有关负责人就物资保障做出回应。

　　根据工信部掌握的情况，目前国内口罩企业产能恢复率在60%左右。但医用N95口罩仍然紧缺。

　　“目前国内口罩一天产量超1000万只，医用N95口罩每天产能60万只。”工信部消费品工业司副司长曹学军说。

　　她说，1月24日以来，武汉向医疗物资保障组提出了多个批次的物资需求，医用N95口罩缺口仍较大。

　　工信部表示，将聚焦重点骨干企业产能挖掘，狠抓复工达产，协调解决原材料、关键零部件等供给问题，动用中央储备来保证重点地区需要，竭尽全力保障供应。

　　工信部称，目前最紧缺的医用防护服供给正不断攀升。工信部新闻发言人黄利斌说，到2月1日我国医用防护服日产量已达2万件，与1月28日的0.87万件相比增幅明显，目前生产基本用于湖北。

　　黄利斌说，工信部已向部分重点医用物资生产企业派驻特派员工作组，并将当天生产的重点医疗物资统一交由收储企业运输，定时调度、追踪运输物流和到货情况，实施闭环管理，确保防疫物资生产调运全程可控。

　　工信部最新数据显示，截至2月1日24时，国内生产企业累计向湖北发送医用防护服13.6万件，已抵达11.7万件；医用N95口罩发货13.4万只，已抵达13.1万多只；护目镜包括医用隔离面罩发送18.8万个，已运抵11万个。

　　此外，工信部已组织开发了国家重点物资保障平台，对医用防护服、口罩等7大类21个小类的重点医疗物资实施在线监测。截至1月31日，共有400余个企业入库，超过300个企业每天实时更新数据。下一步，平台将优化建设重点医疗物资供需平衡和调度功能，切实支撑好重点物资保障工作。

　　文/据新华社

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn