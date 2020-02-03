工信部：口罩产能已恢复至60%左右
疫情还在持续。口罩产能恢复多少、物资存在多大缺口、如何调配监督，备受关注。在2日工信部举行的新闻发布会上，工信部有关负责人就物资保障做出回应。
根据工信部掌握的情况，目前国内口罩企业产能恢复率在60%左右。但医用N95口罩仍然紧缺。
“目前国内口罩一天产量超1000万只，医用N95口罩每天产能60万只。”工信部消费品工业司副司长曹学军说。
她说，1月24日以来，武汉向医疗物资保障组提出了多个批次的物资需求，医用N95口罩缺口仍较大。
工信部表示，将聚焦重点骨干企业产能挖掘，狠抓复工达产，协调解决原材料、关键零部件等供给问题，动用中央储备来保证重点地区需要，竭尽全力保障供应。
工信部称，目前最紧缺的医用防护服供给正不断攀升。工信部新闻发言人黄利斌说，到2月1日我国医用防护服日产量已达2万件，与1月28日的0.87万件相比增幅明显，目前生产基本用于湖北。
黄利斌说，工信部已向部分重点医用物资生产企业派驻特派员工作组，并将当天生产的重点医疗物资统一交由收储企业运输，定时调度、追踪运输物流和到货情况，实施闭环管理，确保防疫物资生产调运全程可控。
工信部最新数据显示，截至2月1日24时，国内生产企业累计向湖北发送医用防护服13.6万件，已抵达11.7万件；医用N95口罩发货13.4万只，已抵达13.1万多只；护目镜包括医用隔离面罩发送18.8万个，已运抵11万个。
此外，工信部已组织开发了国家重点物资保障平台，对医用防护服、口罩等7大类21个小类的重点医疗物资实施在线监测。截至1月31日，共有400余个企业入库，超过300个企业每天实时更新数据。下一步，平台将优化建设重点医疗物资供需平衡和调度功能，切实支撑好重点物资保障工作。
文/据新华社
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