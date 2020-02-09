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“医用口罩一换多”也是存量资源再分配

2020年02月09日09:15 来源：新京报

　　据黑龙江省人民政府网站消息，黑龙江省应对新冠肺炎疫情指挥部发布第8号公告，倡议黑龙江全省群众用医用防护口罩，根据个人意愿，按照1比5比例进行口罩置换(1只医用防护口罩置换5只一次性使用医用口罩)。

　　新冠肺炎疫情发生以来，医用口罩尤其是符合N95/KN95标准的医用防护级口罩，可谓是“一罩难求”。而此次黑龙江提出的“医用口罩一换多”倡议，无疑是应对这一状况的应急举措。通过置换，回笼医用防护口罩，用于解决救护方面的燃眉之急。

　　2月2日，工信部消费品工业司副司长曹学军曾透露，全国口罩产能恢复率60%左右，每天超过1000万只，可医用的N95及以上口罩每天产能60万只，与实际需求相比仍有较大缺口。虽然近来许多企业都加入到了口罩生产行列，还加班加点加产能，但物资紧缺局面依旧存在。

　　在此背景下，很多地方政府也采取了颇具针对性的举措，有的在加大生产、采购的同时，采取了“节流”和精准配置的办法，即所有医用防护口罩必须第一时间优先配送“一线”的人员使用，这样做固然好处多多，比如减少市场不必要的医用防护口罩浪费，避免短缺资源错配。

　　相形之下，黑龙江实施“医用口罩置换”策略，不失为新办法。这是把以往“沉睡”、消减的医用防护口罩重新激活，变成可供医疗机构实际使用的新增量，是对属地医用防护口罩的“二次调配”。在特殊时期，这也是一个可选项。

　　虽然说，这样的“存量激活”，并不能代替依托产能提升的实际增量，但灵活调配的思维显然可取。当然，这里面需要注意的是，置换口罩的实施中必须慎之又慎，坚持“宁肯少换一个，也要确保安全”的原则，不能让那些假冒伪劣口罩趁机“套利”。

　　“医用口罩一换多”作为存量资源再分配的方式，或许难以治本，但用治标为治本赢取时间，也未尝不是有益之举。

(责编：崔元苑、许心怡)


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