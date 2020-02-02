疾控专家:环卫工人、快递等特殊群体要更重视做好个人防护

人民网北京2月2日电 （刘卿）春节假期即将结束，很多人即将返回工作岗位。在这个新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控特殊时期，如何做好健康防护是大家普遍关注的问题。为此，国家卫生健康委组织专家编印了公共场所和不同风险人群卫生防护等工作指南。

针对售货员、地铁工作者等特殊服务人群，中国疾控中心传染病处研究员冯录召建议，特殊工作群体注意个人防护，在岗期间规范佩戴口罩，每天至少两次测量体温。

冯录召表示，特殊工作群体，例如环卫工人、公交车司乘人员、出租车司机、机场或海关安检检疫人员、售货员、餐厅服务人员、武警、交警、安保人员、快递等，他们日常接触人员较多，感染风险要比普通人群更大，所以要更重视新型冠状病毒感染的防护工作。

“准备好口罩等防护用品和消毒用品，做好日常清洁和消毒，工作期间要注意个人防护，在岗期间要规范佩戴口罩。”冯录召表示，口罩在变形、弄湿、弄脏之后会导致防护性能下降，此时应及时更换。与此同时，要注意手部卫生，洗手时使用洗手液或者流水，每天至少两次测量体温，一般情况下不必穿戴防护服或者防护面罩这些防护用品，当然如果出现了一些症状，如发热、咳嗽、呼吸困难、腹泻、呕吐、肌肉酸痛等等，应该立即停止工作，不能带病上岗，及时就医。