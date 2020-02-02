疾控中心回应人民网记者：办公场所消毒有重点 有疫情停用中央空调

人民网北京2月2日电（记者 杨迪）办公楼中央空调设施是否会容易造成疫情的扩散？春节复工后，办公场所哪些区域需要重点消毒？在今日召开的国家卫生健康委新闻发布会上，中国疾控中心环境所消毒中心主任张流波在回答人民网记者提问时介绍，办公场所消毒应有重点，增加清洁频次。万一有疫情出现，应该停止使用中央空调，按照相关的要求对整个环境进行消毒处理，经过评价合格以后，再看中央空调是否可以打开。

有疫情应停止使用中央空调 对环境进行消毒

张流波介绍，关于中央空调，有几点需要注意。第一，中央空调在使用前应该对空调的类别、供风范围、新风的取风口、冷却水池和卫生指标要有了解，要做到心中有数。要结合建筑的特点做综合评估，看看在这种情况下能不能开。

第二，关于中央空调，我们有严格的设计规范，如果是按照规范做的，应该是安全的。

第三，国内绝大部分的公共场所所用的中央空调基本是风机盘管加新风系统的，前面的风机盘管和家里用的分体式空调是一样的，只不过后面加了新风，加了新风以后，房间相对来说是一个正压的环境，对房间本身来说，和平常是一样的，所以在这种情况下，我们可以通过增加新风量来减少室内空气的无序外溢。因为室内是正压的环境，风往走道里面跑，往其他地方跑，这是我们控制不住的，在这种情况下，我们需要加一些排风来保证室内空气有序的排放。当然，万一有疫情出现，我们应该停止使用，应该按照相关的要求，不只是对中央空调系统，还要对整个环境进行消毒处理，经过评价合格以后，再看看中央空调是不是可以打开。

办公场所消毒应有重点 增加清洁频次

谈及办公场所消毒的问题，张流波建议，如果有条件，可以在进到办公楼之前能够有一个测体温的地方，便于尽早的发现发热病人，及时采取相关的措施。

张流波表示，一是电梯的按钮、门把手、手动的水龙头、公用电话，这些地方人员接触比较频繁，是重点要消毒的地方。对于地面、台面，有条件的可以适当增加清洁和消毒频次，如果以前是每天晚上做一次清洁，现在中午如果有时间再做一次清洁。另外，因为办公场所的风险高，所以也要尽量减少集体面对面的讨论，减少集中聚餐。

“现在的形势比较紧张，可能有些地方存在过度消毒的苗头。”张流波指出，消毒是切断传播途径、控制传染病流行的一个重要手段，但是消毒一定要有针对性，比如对马路反复喷洒消毒剂，我还听说有的往汽车轱辘上喷洒消毒剂，这种方式是没有意义的。

张流波表示，还有一点要注意，因为这个病是通过呼吸道传播为主的，在这种情况下，如果用消毒剂对空气进行消毒时，一定是无人的环境。因为如果是人吸入了消毒剂，或者是往人的身上反复喷洒消毒剂是有潜在风险的，而且这种风险还无法进行定量评估，这是应该尽量避免的。