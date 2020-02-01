北京儿童医院专家：不跟孩子共用餐具 洗手以后再抱孩子

人民网北京2月1日电（记者 许心怡）1日，国家卫生健康委就新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中孕产妇、婴幼儿和托育机构的健康防护情况举行发布会。对于用餐习惯，北京儿童医院急诊科主任王荃提醒家长，不要跟孩子共用餐具，给孩子喂食时不要用嘴吹食物，餐具一定要定期消毒。

王荃强调，尽量减少孩子出门，尤其是公共场所和密闭的空间。外出时尽量不乘坐公共交通工具，和其他人保持一定的距离，至少在1米以上。和孩子玩耍和抱孩子之前一定要洗手、保持手的卫生。回家时应该把外面穿的衣物换掉，洗手以后再抱孩子。

“还有一个小地方要提醒家长，大家常常会忽略自己的手机和钥匙，而且经常会把自己的手机和钥匙给孩子玩，别忘了您的手机和钥匙都应该进行清洁消毒，可以用含酒精的消毒剂擦拭一下，或者用酒精棉片擦拭清洁一下这些物品。”王荃指出，“家里也要做到定期通风，我们要求家里一般每天要定期通风2-3次，每次大概20-30分钟，但是通风时一定把孩子移出通风的房间，别让孩子着凉了。如果家长有呼吸道的感染，或者有一些别的症状等，一定别忘了戴口罩，要做好适当的居家隔离。”