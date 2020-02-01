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国家卫健委：截至1月31日24时累计确诊病例11791例 治愈出院243例

2020年02月01日15:20 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月1日电（记者 杨迪）1日，国家卫生健康委就新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中孕产妇、婴幼儿和托育机构的健康防护情况举行发布会。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋首先通报了疫情情况。

截至1月31日24时，国家卫生健康委收到各省（区、市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例11791例，现有重症病例1795例，累计死亡病例259例，累计治愈出院病例243例，共有疑似病例17988例。目前累计追踪到密切接触者136987人，当日解除医学观察6509人，共有118478人正在接受医学观察。累计收到港澳台地区通报确诊病例30例，其中香港特别行政区13例，澳门特别行政区7例，台湾地区10例。

提及有些媒体和群众通过邮箱询问到底如何获得权威的健康知识问题，米锋介绍，国家卫生健康委组织专家编写了相关科普信息，通过图文、视频等多种形式线上线下传播。国家卫生健康委官网首页在最醒目的位置建立了疫情防控专题页面，并通过健康中国官方微博、微信公众号进行传播，还和中央主要媒体合作开辟了专栏，国家卫生健康委会随时关注大家需求，及时更新科普信息。

(责编：李栋、孙博洋)


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