首都儿科研究所开通“直播+留言” 为宝宝看病排忧解难

“孩子肚子疼，想去医院看，但是害怕被传染，我该怎么办？”

“宝宝吐奶，想去找医生，但是又害怕出门，能否在家解决问题？”

“我预约了放射检查，现在怎么取消……“

春节期间，一场突如其来的新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动着全国人民的心，尤其是广大家长们更加关注儿童防护措施以及特殊时期如何看病就医的问题。据了解，为有效解决家长疑问，减少患儿不必要就诊次数，降低被感染风险，首都儿科研究所开展专家科普系列直播，自2月3日起，每周一至周五中午12点，每期一位科室主任开启40分钟直播，特别邀请感染、呼吸、消化、普外、重症、检验等科室主任就家长关心的儿童居家防护方法，特殊时期如何就诊，以及就医流程、预约检查等热点问题进行答疑，帮助广大网友更深入地了解如何预防新型冠状病毒，不信谣、不造谣、不传谣，从而服务于社会疫情防治。

此外，自1月31日起，在官方微信公众号“首都儿科研究所科普号”上，首都儿科研究所还专门开设了“留言板”栏目，每天针对网友提出的在就诊、住院、检查流程等问题进行整理回复。