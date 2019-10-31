周崇臣：打造童趣化医院 让孩子看病不害怕
一条长逾百米5层挑高的长廊，像一座五彩斑斓的健康城堡，城堡上空飘着朵朵洁白的云彩和热气球，置身其中仿佛身在童话世界一般，这是河南省儿童医院综合服务台打造的“启智健康乐园”形象。河南省儿童医院院长周崇臣表示，河南省儿童医院东区医院打造的“儿童健康乐园”，目的是让孩子不怕看病。
图为河南省儿童医院门诊大厅
当前很多医院的儿科，基本是色调单一的白墙，孩子们见到穿白大褂的医生护士容易恐惧害怕。对此，周崇臣认为，儿童医院有特殊性，相比成人医院和其他专科医院，儿童的就诊需求有很大的不同。儿童对于就医环境的要求更高，改善服务和就医体验是儿童医院需要关注的方面。国际上的通行做法是在就医环境方面进行设想，根据儿童喜欢玩乐的心性，喜欢多姿多彩的视觉特点，打造一个温馨的就医环境，让儿童在看病就医过程中不在害怕，从而放松心情，以便于儿童配合医生的诊治。
周崇臣表示，河南省儿童医院（东院区）2014年投入使用以后，就考虑如何打造健康童趣乐园，能够让儿童高高兴兴的来就医保健，医院寻找创意设计公司，历经近三年完成，目前孩子和父母的体验都非常好。
运用童趣化元素装修，经过精心设计的健康长廊，不但给孩子们提供一个温馨舒适的医疗环境，也能更好地改善患儿的就医体验。而在医院护士站、治疗室、走廊等医院的每一个区域，大象“康康”和“乐乐”总在不经意间出现在眼前。卡通的元素已经融入了医院每个角落。从电梯间到病房，从室内到室外，总有一些卡通设计能带给儿童“小惊喜”。
“我们做的所有工作都为了让病人提升满意度，在为病人服务过程中，每个环节都做了大量细致的工作，满意度持续提升。比如家属要给儿童喂药，病区宝宝门诊配了温水，还有婴儿的缓步台，哺乳间等。”周崇臣强调，“儿童在看病就医过程中，再小的事都是医院最大的事。只要孩子需要，医院就要去满足，不要考虑能否带来经济效益，要考虑社会效益，考虑病人和家属的感受。”
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