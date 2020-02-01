新增病例多、出院人数少究竟为哪般？

1月26日769例、27日1771例、28日1459例、29日1737例……近几日，国内新型冠状病毒感染的肺炎疫情新增确诊病例大幅增加，但新增治愈出院人数却相对较少，这是为啥？权威专家对此作出回应。

检测能力增强范围扩大确诊病例明显增多

新增确诊病例为何增多？专家表示，检测能力增强、范围扩大是一个重要原因。

1月27日，武汉市新增病例892人。湖北省委副书记、武汉市委书记马国强在湖北省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作新闻发布会上说，对这种新型病毒的检测有一个逐渐放宽的过程：最初，武汉需要把标本送到国家疾控中心检测，而现在不需要送往北京，在省内就能检测。

武汉市卫生健康委员会28日发布消息说，武汉市为全市指定的检测机构紧急调运4万人份试剂盒，即将再调运6万人份，下发新型冠状病毒核酸检测试剂盒1.25万份。除省、市疾控中心外，8家医院从1月23日起陆续开展病原学检测，单日样本检测能力由疫情初期的200份提升到近期每日近2000份。

“检测能力和范围扩大导致确诊病例新增加了这么多。”马国强说，并非疫情蔓延的速度有了大幅提升，而是病例由疑似转到了确诊。

国家医疗专家组成员、北京地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺也表示，在散发病例密切接触者中，观察到有一些可能会出现无症状的感染者，虽然没有症状，但是做核酸检测是阳性的，还有一些病人发热不明显，偶尔干咳或者乏力，“这些病人也是由于我们主动搜索，增加检测能力之后发现的。”

此外，新型冠状病毒人际传播能力较强，也是导致病例增多的一个原因。中国疾病预防控制中心副主任冯子健表示，目前已有研究显示，SARS的病例倍增时间约为9天，而新型冠状病毒只有6至7天，传代间隔时间较短使得病例增长速度较快。

住院治疗有个过程出院标准严格

出院人数少，又是怎么回事？专家表示，住院治疗需要一个过程，同时，患者必须严格符合国家制定的出院标准才能够出院。

根据北京市卫生健康委员会消息和中国工程院院士张伯礼介绍，北京首例新型冠状病毒感染的肺炎患者1月8日从湖北返回后出现发热、头痛、乏力、发热等症状，1月13日起转入北京地坛医院进行对症和中药治疗，于1月24日出院。从进入北京地坛医院治疗到出院，这位患者前后用了十天左右。

李兴旺说，目前看来，最近一段时间，病人住院治疗和恢复时期，轻症病人一周左右会逐渐恢复，偏重的病人可能需要两周甚至更长时间。

“我们的出院标准是这样规定的：病人的临床症状基本缓解，体温正常，之后再做两次的核酸检测阴性才能出院，我们要确保这些病人出院时是没有传染性的。”李兴旺说，上述原因造成了目前看到的出院人数少的现象。随着时间推移，出院人数可能会逐渐增加。

也有感染科专家告诉记者，由于是新病毒感染，医疗机构需要更深入地评估，才能放心让患者出院，因此，目前看起来治愈患者不多。随着对病毒动力学变化规律的认识深入，安全出院的病人会越来越多。

近期轻症病例增多多数患者预后良好

尽管目前出院人数较少，但记者也注意到一些防治方面的好消息。

国家卫生健康委员会办公厅和国家中医药管理局办公室日前印发的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第四版）》提到，从目前收治的病例情况看，多数患者预后良好，儿童病例症状相对较轻，少数患者病情危重。

李兴旺说，目前看来，早期病人更多的是以发热、乏力、干咳为主要临床表现，有一部分严重病人会出现呼吸困难甚至呼吸衰竭，以及原有基础疾病会加重。“近期轻症病例增多，有一部分病人并没有肺炎表现，只有轻度发热或者偶尔有一些干咳，这也是我们目前看到的一些新的特点。”

此外，在他看来，尽管无症状或者发热不明显、偶尔干咳或乏力的感染者也有一定的病毒传播力，给防控工作带来一定困难和复杂性，不过，疫情防控也存在一些积极因素。

“传播的主要途径是近距离的飞沫传播，但是轻症病人的咳嗽症状一般较少，从这一点来看，可能传播力不会那么强。”李兴旺说，另一方面，目前更多的无症状感染者是在密切接触者中发现的，这些密切接触者按现在的要求都在进行医学观察，这样可以保证对传染源的控制。(田晓航 屈婷 温竞华)