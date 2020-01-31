民政部：全国近4万家养老机构总体防控情况平稳

人民网北京1月31日电（董童）31日，在国家卫生健康委举行的新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中重点人群和社区组织的健康防护情况发布会上，在回答记者提出的对老年人较集中场所采取了哪些有效防护措施的问题时，民政部养老服务司副司长李邦华表示，加强养老机构的防控是目前首要工作，也是2020年全国养老院服务质量建设专项行动的首要工作。目前各级民政部门和养老机构正在贯彻落实养老机构的疫情防控指南，做到每个养老机构应知应会，逐项落实，全国现在将近4万家养老机构总体防控情况平稳。

李邦华介绍，民政部已于1月28日下发了第一版养老机构的疫情防控指南，该指南由全国优秀的院长和专家结合前期工作的基础和一些地方的做法，以及之前一些防疫防控措施形成。该指南对养老机构做好疫情防控提出了7个方面45条措施。

“总的来讲，外控输入，内防感染。我们要求养老机构建立疫情防控领导机制，必须尽快完善和启动应急预案。很重要的一点是加强输入管理，减少养老机构不必要人员进出。同时，我们也提醒家属尽量通过微信、视频等方式对老人进行探访和慰问。”李邦华表示。

“再有就是要加强养老机构老人的关爱和防护，并加强服务，必须采取每日测体温、通风等措施。还要加强养老机构内部防控，确保员工应知应会，要加强应急处理和其他技术上的培训等工作。”李邦华指出，目前各级民政部门和养老机构正在贯彻落实指南，做到每个养老机构应知应会，逐项落实，全国现在将近4万家养老机构总体防控情况平稳。