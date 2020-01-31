民政部：借助信息手段实现社区疫情防控“六个到位”

人民网北京1月31日电（董童）31日，在国家卫生健康委举行的新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中重点人群和社区组织的健康防护情况发布会上，民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良在回答记者提问时表示，社区防控是疫情防控的基础环节。疫情发生以来，民政部和地方各级民政部门动员城乡社区组织减少社区人员聚集，加强社区服务设施和各类活动管理，协助做好健康监测、病例管理、宣传教育、环境整治等工作取得了积极成效。在我国的社区，基本上都有卫生站，每个卫生站都有卫生人员来指导疫情的防控。

陈越良还指出，下一步，民政部准备着力就以下六个方面进一步做好社区疫情防控工作。

一是要引领到位，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，紧紧依靠广大社区居民构建社区生活共同体，内防扩散，外防输出，把各项防控措施覆盖到户，落实到人。

二是要动员到位。充分发挥城乡社区组织作用，凝聚社区民警、社区物业服务企业工作人员、社区协管员，包括社区医生等各方面的力量，调动社区居民代表、村居委会、小组长、志愿者和广大社区居民的积极性，形成做好社区防控工作的整体合力。

三是要排查到位。由城乡社区组织、村居委会、小组长、楼门洞长、物业企业服务人员、志愿者对居民院落、小区、驻区单位、商业企业等进行仔细摸排。城乡社区组织每天按要求实时报送疫情信息。

四是要监测到位，在疾控等机构的指导下，由城乡社区组织会同基层医疗卫生机构对来自疫情发生地区的人员、外地返回居住地的人员进行有效管理，加强发热和症状监测，追踪督促其居家医学观察14天，有需要的社区可在卫生健康部门的指导下协助固定场所，对相关人员就近开展集中医学观察。

五是要暖心到位。进一步做好困难家庭和人员帮扶工作，加强对社区特殊群体和困难家庭的关怀慰问，特别是帮助隔离治疗人员家庭解决实际困难和问题。

六是要宣传到位。大力宣传社区防控各项政策措施，宣传社区防控工作中表现突出的社区组织，基层医疗卫生机构，重点宣传社区志愿者和广大社区居民群众参与过程中发生的好人好事，营造全社会关心支持参与社区防控工作的良好氛围。

陈越良表示，在信息社会中，“六个到位”完全可以借助信息手段实现，比如通过社区QQ群、微信群，APP，建立起自己的社区防控群，一起商量解决社区中共同关切的事情，同时还要运用好政府服务热线，及时收集社区居民的诉求。