温州六院全力救治患者 消毒机器人启动防护升级

近日，全国各地的新型冠状病毒感染病例数每日在飙升，作为收治新型冠状病毒感染患者的定点医院，也是温州市内感染患者重点收治区域，温州市中心医院南白象院区（温州市第六人民医院）（以下简称温州六院），自2020年1月20日之后，温州六院已经停止了其他门诊就诊服务，只收诊温州市区确诊新型冠状病毒确认患者。目前院内有110余名医护人员已经投入这场救治战役中，并且主动地写下了请战书，“病情就是命令，我们义不容辞！只要国家需要，我们就一定要顶上去！”

浙江省第一例成功治愈并顺利出院的病人

1月24日，温州六院全力救治患者，浙江省首例治愈的新型冠状病毒感染的肺炎患者出院，截止目前目前已有3例患者康复出院。

目前传染入院人群不断扩大，全面防护战役加快升级，院内感染控制严格管理，按照《医疗机构消毒技术规范》、《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗和防控方案》中的建议，消毒防疫除了全方位的隔离防护措施外，严格的环境清洁消毒是阻断冠状病毒医院感染传播的重要途径。1月30日温州六院在疫情防护上采用先进理念，引入高科技手段，通过集成超干雾化过氧化氢、紫外线消毒、等离子空气过滤等消毒方式，可以满足疫情需要，做好环境物表、流动空气的六个对数以上的杀灭效果。

位于隔离病区消毒机器人

消毒机器人系统能够针对环境物表和空气进行自主移动式多点消毒，充分弥补了传统固定式空气消毒机、紫外线灯管、及化学熏蒸法的不足。