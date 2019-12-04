记忆力差 走路发飘  老人失智仍有治疗机会

老人记忆力、理解能力变差，迈不开步，走路歪歪扭扭，睡觉质量差，中风后抑郁、焦虑，甚至大小便也不利落……这些症状的背后，或许隐藏着同一个祸首——脑小血管病。

这种病是导致老人失智的第二位因素，仅次于阿尔茨海默症（“老年痴呆”）。值得警惕的是，它的症状与阿尔茨海默症、帕金森病容易混淆，在公众中的知名度却远远低于后两者。

近日，广州日报健康有约举行“名医大讲堂微课”聚焦脑小血管病。应邀主讲的中国卒中学会脑小血管病分会主委、中山三院脑病中心常务副主任、神经内科主任陆正齐教授指出，和阿尔茨海默症、帕金森病相比，脑小血管病只要早期发现、正确干预，症状是可以明显改善甚至治好的。

医学指导/中国卒中学会脑小血管病分会主委、中山大学附属第三医院脑病中心常务副主任、神经内科主任陆正齐教授

文/广州日报全媒体记者 任珊珊 通讯员 周晋安 甄晓洲 叶张翔

警惕这些症状！ 一时失忆 走路发飘

陆正齐指出，脑小血管病是一组以直径150微米以下的脑部小动脉、微动脉、毛细血管、微静脉和小静脉病变为主的脑血管病，临床上以小动脉粥样硬化型脑小血管病最为常见。脑小血管病在我国的发病率比国际平均水平高。据统计，有25%~30%的中风病人属于脑小血管病。

阿尔茨海默病（俗称A病）是近期记忆遗失，也就是完全不记得近期发生的事。而脑小血管病的早期表现为延迟记忆障碍，患者对于近期发生的事情一时想不起，但慢慢回忆或者在亲友提醒下仍然可以回想起来。脑小血管病患者会头昏、头重，走路不稳，发飘，像喝醉酒一样。

陆正齐指出，脑小血管病患者的睡眠跟A病患者有点像，被称为“睡眠碎片”，进入不了深度睡眠，一夜醒两三次。需要提醒的是，如果出现大小便障碍，往往意味着病情已经到了中晚期。患者没有前列腺炎，但每晚小便平均超过三次。还有些患者除了躯体症状，还情绪不好，常因小事陷入沮丧、焦虑。

25%患者会继发中风

更多患者易被忽视

脑小血管病患者中，25%的人会继续发生中风，表现为口角歪斜、肢体偏瘫等。有些患者则不一定发生中风，反而更容易被家人忽视，这部分患者所占比例更高。

有些患者反复出现脑部大血管狭窄，堵塞程度超过75%，由于血量减少，脑部缺血缺氧，继发脑小血管病的风险更高。

陆正齐指出，脑小血管临床有六大类型，最常见的是和年龄因素相关的小动脉硬化型脑小血管病。可由高血压、糖尿病、同型半胱氨酸（Hcy）、高盐等动脉硬化相关的危险因素诱发，因而也被称为高血压相关（HA）的脑小血管病；由于动脉血管弹性变差，导致远端脑组织缺血缺氧，占八九成。有统计显示，小动脉硬化型脑小血管病在八十岁以上人群的发病率可以达到80%多，而到了九十岁以上，发病接近100%。

第二位的是以皮质病变为主的遗传性血管淀粉样变（CAA），占所有病人的10%，也和年龄相关。患者往往在65岁以上，出现认知功能下降，或者突然出现手麻口麻等癫痫样发作。如果这类病人做磁共振，可以清楚地看到血管出现了淀粉样变。

父母携带致病基因

子女更早中招

脑小血管病的高危因素分为可控因素和不可控因素。

导致脑小血管病的不可控因素是年龄。65岁以上人群发病风险随着年龄增长而增高。

其次是遗传。父母一方或双方患病，那么子女得病风险高。目前已发现脑小血管病相关的致病基因叫做载脂蛋白E（APOEε4）。如果属于纯合子，即父母都携带有致病基因，子女不仅中招概率非常高，且发病年龄也可能提前到40~55岁。散发型的遗传性血管淀粉样变发病年龄则可能晚一点。

此外，男性会比女性发病更高，高学历人士等脑力工作者相对来说发病率低。

早期治疗有望治愈

检查要按正确顺序

陆正齐指出，脑小血管病比A病的治疗难度要低一些。脑小血管病是血管内皮受损，通过保护脑血管内皮，仍然有良好的效果。特别是早期患者，有临床治愈的机会。要实现早发现、早干预，注意观察该病的症状，及时就诊。

脑小血管病的确诊采取“三位一体”。最重要的是影像学检查，有经验的神经科专家会建议疑似脑小血管患者进行正确的“序列检查”，首先进行MRA（磁共振血管成像）了解血管堵塞情况，接着进行SWI(磁敏感加权成像)了解有无血管出血，进行ASL（非对比剂增强动脉自旋标记灌注成像）了解动脉灌注情况，再做FLAIR（液体衰减反转恢复）来了解脑白质受损情况。

影像检查还包括颈部血管彩超、颈部CTA、心脏超声、排除房颤等心脏病变对脑小血管病的影响。

其次要做行为学评估，现在可以运用人工智能来评估步态的异常。

此外，由于脑小血管病对睡眠和情绪有较大影响，应该做匹兹堡睡眠监测量表+睡眠脑电监测，评估患者的睡眠问题，是否能够进入深度睡眠，同时进行焦虑/抑郁的评估。

陆正齐强调，总的来说，由于脑小血管的特点是血管细小，MR、CTA、MRA、MRI又无法观察到小的动脉，仅靠影像学并不能准确诊断类型复杂多样的脑小血管病，因此在诊断过程中，需将病因学、遗传组学、临床症状学、影像组学以及腰穿的蛋白质组学甚至基因组学等整合起来，且由有经验的医生团队出诊，才能提高诊断的准确率。

防病这样做 低盐限糖控血压

对于脑小血管病，要从中年开始注重控制血压、血糖， 合理饮食。

在可控危险因素中，高血压排在首位。研究显示，习惯于高盐饮食的老人乳酸菌、双歧杆菌等肠道菌群减少， 容易便秘，也容易出现脑小血管病。同型半胱氨酸（Hcy）水平高的人群，高血糖、糖尿病患者，患有大动脉狭窄等疾病的患者都是脑小血管病“青睐”的人群。

陆正齐提醒，饮食要控盐，做到均衡、合理、多样化，有助于防控脑小血管病。他建议老人每天吃三到五种蔬菜、每天一个鸡蛋，保证B族维生素和肉食摄入。

有些老人经常忌口，不敢吃肉或者担心胆固醇摄入过高。其实，绝对茹素或吃太多肉对该病的防控都不利。

运动则以慢走、太极拳、和缓的广场舞等不激烈的活动为主。特别是已确诊该病的老人，因难以保持身体平衡，为避免受伤，建议不要采取跑步、游泳、打篮球、爬楼梯等锻炼方式。