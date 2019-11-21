中风后走路慢，说明康复差

近日，英国曼彻斯特城市大学研究者发现，从行走速度可以判断中风康复者是否能重返工作岗位。

研究团队从威尔士选取了46名年龄在18~65岁之间的中风幸存者，将其身体移动能力与15名正常人进行比较。研究人员检测了他们在3分钟内的行走距离和速度，结果显示，每秒行走距离不到0.9米的中风康复者不太可能重返工作岗位。重返工作岗位的11人中，有10人每秒行走距离超过了0.9米，有的甚至达到1.8米；另外35名无法重返工作岗位的患者每秒只能行走0.75米。与正常人相比，中风康复者走起路来更困难，也容易很快感到疲劳。

发表在《中风杂志》上的这项研究认为，临床医生可以用这个指标来指导病人康复。比如，专注于提高病人的行走速度和保持步行质量，以便让病人有机会重返工作岗位。▲ （周 铭）