受访专家：成都中医药大学原校长、教授 梁繁荣

针灸是祖国医学的宝藏。近日，国际著名医学期刊《美国医学会杂志·内科学》发表我国成都中医药大学梁繁荣教授团队的一项针灸研究结果表明，在标准的抗心绞痛治疗基础上，针灸可减轻慢性稳定型心绞痛患者的心绞痛症状，减少心绞痛频率和疼痛强度。

心绞痛，中医称“胸痹”，病因复杂，主要是因脏腑功能虚损、饮食不节或七情内伤导致的气滞、瘀痰，使脉络不通而发病。典型表现为突发的胸骨后的疼痛及压缩感，常持续数秒或数分钟。本症多因劳累、情绪激动、饱食、受寒等引起，心脉痹阻是心绞痛的根本病机。

在梁繁荣教授看来，针灸治疗心绞痛的机理是通过疏通经络、调整脏腑功能、行气化痰、活血止痛，进而达到止心绞痛的效果。研究证实，针灸治稳定性心绞痛疗效确切，安全性好，可作为心绞痛患者辅助治疗的有益选择之一，能减少心绞痛发作次数、降低心绞痛发作程度，且有助于预防心绞痛复发。

目前，针灸治疗稳定性心绞痛的临床应用已较普遍。稳定性心绞痛的特点是：近一个月心绞痛发作的频率、疼痛严重程度、疼痛持续时间，诱发因素的严重程度及缓解方式基本保持稳定。针灸重视“循经取穴”，临床治疗多会选择与“心病”密切相关的心经、心包经等经脉上的穴位为主，比如内关、膻中、少冲、神门、巨阙、心俞等。

心绞痛突发，身边无医生或针药时，患者或家人及时选用膻中、内关、至阳、通里等几个比较好找到穴位进行按摩，也能快速有效缓解心绞痛。但疼痛缓解后，仍需及时服药或就医。

心绞痛患者的日常保健也很重要：注意劳逸结合，避免过度劳累；保持心情平和，切忌生气、发火；重视保暖，避免受寒；饮食别过饱，少吃高脂肪、高胆固醇食物，控制糖摄入，多食蔬果和鱼类；戒烟限酒；坚持适量运动锻炼。▲