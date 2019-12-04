白塞病最易致口腔和外阴溃疡

半年前，长沙市民李先生反复出现口腔、肛门溃疡的症状，刚开始他以为自己只是上火引起的溃疡。由于症状一直未消退，几经辗转，李先生在湖南省人民医院风湿免疫科被确诊为白塞病。经过规范治疗后，目前李先生的病情有所好转。

然而，近期他又反复出现了口腔溃疡、腹泻、便血等症状，到医院经肠镜检查，发现结肠出现多处溃疡，再次来到湖南省人民医院就诊。根据李先生的病情，该科主任医师饶慧为其调整了治疗方案，随后李先生黏液便血症状明显改善，情况好转。

饶慧介绍，白塞病是一种慢性、全身性、血管炎症性疾病，是自身免疫疾病，主要表现为复发性口腔溃疡、生殖器溃疡、眼部病变及皮肤损害，也可累及血管、神经系统、消化道、关节、肺、肾等。白塞病最常见的损害是导致口腔溃疡和外阴溃疡，反复发作的口腔溃疡是多数白塞病患者的首发症状，溃疡为单个或数个，可发生在口腔的任何部位，疼痛明显，严重时影响进食，1至2周后可自行消退而不留瘢痕。

“由于白塞病比较罕见，多数患者甚至医生对此病认识程度较低，加上发病表现多样，容易出现误诊和漏诊，常常耽误了最佳治疗时机，有的患者经历数年甚至更长时间，累及全身多系统、多脏器，导致严重后果。”饶慧提醒，反复口腔溃疡可能是某些风湿性疾病如白塞病、系统性红斑狼疮等疾病的临床表现，应尽早到正规医院的风湿免疫专科检查，看是不是免疫功能异常引起的风湿性疾病。（全媒体记者 罗悦 通讯员 吴靖）