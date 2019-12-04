慢性前列腺炎调护得当可减少复发

68岁的程爹爹近日很烦恼，他出现下腹疼痛、坠胀，尿频、尿急、尿道灼热的症状。“医生，是不是我的慢性前列腺炎复发了？”“是的，该病在于‘三分治疗，七分护理’。”湖南中医药大学第一附属医院男性病科陈其华教授表示，慢性前列腺炎通过正确有效的治疗和调护，可使病情得到控制，减少复发。

对于慢性细菌性前列腺炎，应根据前列腺液培养结果及药敏结果选择合适的抗菌药物，同时配合中药治疗。对于非细菌性前列腺炎，中药是最好的选择。陈其华根据多年临床经验，总结出“前列清淤汤”验方，慢性前列腺炎多为湿热夹淤，方中土茯苓、萆薢、败酱草等药物利湿；王不留行、延胡索、乳香等药活血祛淤、行气止痛；山药、薏苡仁等药健脾利湿，又防损伤脾胃。全方有清热祛湿、活血化淤的功效，但必须在专业医生指导下用药、停药。

此外，陈其华认为要从以下几方面注意调护：

心理调节：该病病程长、易反复，常使患者烦躁不安，出现焦虑，影响治疗效果。因此，患者要重视心理调节，熟悉了解此病并非疑难、不治病症，克服不良心理，积极配合治疗。

饮食调护：饮食以清淡、少刺激为宜，尽量避免食用辛辣、刺激性食物以及发物，如烟、酒、大葱、大蒜、生姜、辣椒、韭菜、胡椒、狗肉、牛肉、羊肉等。防止暴饮暴食，可多吃些润肠食物，如柑橘、香蕉和绿叶蔬菜，保持大便通畅。

生活方式健康：避免久坐，适当运动，按时作息，不熬夜，保证睡眠充足。

节制性生活：过频的性生活使前列腺常处于充血状态，不利于炎症的治疗；性生活不洁可加重感染程度或引起新的感染。(全媒体记者 杨蔚然)