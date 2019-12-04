中医认为脾胃为人体后天之本，这就意味着：如果你先天不足，可以靠后天有所弥补；如果你后天不足，那先天也会被损耗部分；如果先后天都不足，那你的生长发育就会受到影响。

因此不管是生活还是临床中，我们都很强调脾胃的功能状态。一直有个说法：喝粥养胃。于是，生活中我们会发现有肚子不舒服或者既往有胃病者，不管老幼都善于喝粥来补养“虚弱”的脾胃。然而，有些人会发现，喝粥不但对于缓解腹胀的程度一般，还出现了轻度反酸现象。今天，我们就来说说喝粥到底养不养胃。

喝粥确实有养胃护胃的好处

喝粥确实有一些好处。首先，粥属于流质食物，不需要经过大量咀嚼与胃部蠕动即可快速进入小肠，分解为葡萄糖被人体吸收利用。所以对我们而言，喝粥容易被消化，进而减轻胃肠负担。尤其是对于脾胃功能相对较弱的老人和孩子，以及术后或者胃动力不足的人而言，能减轻脾胃负担，是属于养胃的一种方法。

其次，粥的容积比固体食物大，更易导致胃部膨胀，因此喝粥更容易让人产生饱腹感。这个特点就有利于人们控制进食量，减轻体重。

此外，喝粥能滋阴益气。《本草纲目拾遗》中描述米油“黑瘦者食之，百日即肥白，以其滋阴之功，胜于熟地，每日能撇出一碗，淡服最佳”。中医理论中有“胃喜润而恶燥”。所以适当喝粥能补充体内水分，养胃护胃。对于便秘者是个“好法”。

忽视这两点，可能走进“喝粥养胃”的误区

从以上方面来说，喝粥的确有很多好处，但是它带来的警示作用也不能忽视，否则就会走进“喝粥养胃”的误区：

1.唾液中很多酶有促进食物消化吸收的作用，这些酶的分泌是需要咀嚼刺激的，如果经常喝粥没有咀嚼动作，会抑制酶的分泌，不仅使得食物在口腔内消化率降低，增加胃的负担，而且也会影响食物在胃、肠的消化吸收。再者，如果长期喝粥，胃肠蠕动就会一直处于“偷闲”状态，如同久滞的机器会生锈一样，可能因此诱发消化功能减退，不利于“养胃”。

2.喝粥会在短时间内让胃容积与重量加大，对于胃下垂患者不利。而且对于容易烧心、反酸的人来说，喝稀粥容易上泛，加重症状，因此，这类人群要少喝。

牢记适用范围，才能健康养胃

如何才能避免陷入误区呢？我们需要牢记“喝粥养胃”的适用范围。

适合人群：更适合孩子、老人、术后以及脾胃虚弱、胃动力不足、胃酸分泌较少的人。

不适合人群：有反酸烧心等症状或者患胃溃疡、反流性食管炎、胃下垂、高血糖者。

适合时间：不能长期一日三餐均为粥。

适合类型：根据体质不同，对粥的偏性选择不能太绝对。如脾胃虚寒或脾胃弱的人不适宜多服绿豆粥、红豆粥等。

“糖尿病患者不宜喝粥”的说法太绝对

对于没有胃部疾病的健康人群而言，适量喝粥有养胃的功效。但不能长期喝粥，否则从营养素的摄入量以及胃肠蠕动功能方面都不利；而且根据体质差异，喝粥的类型也可稍做调整。

粥的消化吸收速度快，因此餐后血糖反应激烈，对于高血糖患者来说不利于控制血糖。因此有说法认为糖尿病患者不宜喝粥。但其实这种说法并非绝对，只要掌握好粥的材料搭配，适当喝粥也是可以的，如燕麦、大麦、糙米等血糖反应较低的食材，不但血糖反应慢，还能补充足够的膳食纤维和其他营养素，饱腹感更强，有利于更好地控制进食量。

总结一句就是“物极必反”，做到“适当”“适量”很重要。其实真正的养胃定是综合调理的过程，包括饮食、作息、适当运动、精神放松以及药物等，所以多管齐下，培养健康的生活方式就是最大的养生方法。（首都儿科研究所吕小琴）