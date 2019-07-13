白粥、米糊、面条能护胃？养胃要因人而异

受访专家：

清华大学附属北京清华长庚医院消化内科主任医师 唐红卫

中南大学湘雅医院消化内科主任 刘小伟

快节奏生活、高压力工作，导致不少人作息无规律、膳食不平衡，高盐高油高脂食物摄入过多，胃部不适症状增加。老年人身体机能下降、器官衰老，很多人的胃经常不舒服。“养胃”理念近年来越来越火，不少养胃产品随之热卖，但这些真能养好我们的胃吗？

养不养胃先看病因

胃，上接食道，下通小肠，承担着碾碎、消化食物、为身体提供营养和能量的重任。

清华大学附属北京清华长庚医院消化内科主任医师唐红卫介绍，胃部不适是一个不分季节、时间和年龄的症状，到消化科就诊的患者中，60%因为胃不舒服。由于胃处在承上启下的位置，身体器官病变，如胃癌早期、肠道肿瘤、呼吸系统感染、泌尿系统炎症等都会导致胃部不适。一些患者在没有明确原因的情况下自行用药或食疗养胃，不但收效甚微，还有可能耽误病情，造成严重后果。因此，养胃的前提条件是确诊病因，明确导致胃部不适的罪魁祸首。

胃病种类多、成因复杂，有些胃病光靠养是不够的，需要治疗。如幽门螺杆菌是导致胃部疾病的常见因素，由该菌引起的胃部慢性炎症、溃疡、甚至肿瘤，患者须根据具体情况，通过医生临床诊断进行规范治疗。一些由于“心病”诱发的胃部不适，通过情绪疏导就能有效缓解，如功能性消化不良或功能性胃十二指肠病，剧烈的情绪波动或负面精神状态是一大病因。情绪舒缓后，不适症状也随之好转，单纯养胃效果欠佳。

养胃要因人而异

关于养胃，很多人存在疑惑，比如迷信或夸大某类食物的功效。唐红卫表示，养胃要因人而异，同样的方法或食物，不同患者需要区别使用。

白粥、米糊、面条能护胃？正餐食用白粥、面条等食物是功能性消化不良患者的主要治疗手段。这类食物含大量淀粉，利于消化系统功能的恢复，有助保持胃肠道内菌群平衡，并为人体提供能量。但对于胃部肿瘤、炎症和溃疡的患者，白粥和米糊只能作为辅助治疗手段，配合药物和其他医疗技术，帮助胃部正常功能的恢复。此外，由于面条、米粥、糊类食物主要成分是碳水化合物，不推荐患有胃病或胃部不适的糖尿病患者经常食用，否则血糖容易快速升高，不利于糖友控制血糖。

蜂胶、益生菌促消化？这类营养食品对养胃有一定益处，但要注意适量、适时食用。长期外源性补充益生菌，也有增加细菌耐药性的风险，应在医生指导下服用。

牛奶、饼干保护胃黏膜？胃病患者出现胃部酸胀症状时，喝杯热牛奶往往可立即缓解症状。这是因为牛奶可稀释胃酸，牛奶中的蛋白质能暂时在胃黏膜表面形成一层保护膜，从而使人感到舒适。但经常喝牛奶未必对胃病患者有益。尤其是胃溃疡患者若进行抗酸治疗，不宜长期喝牛奶，否则影响治疗效果，甚至加重对胃黏膜的损害。

市场上销售的一些养胃饼干从成分上看，含有碱性的碳酸氢钠，可以中和分泌过剩的胃酸，缓解因胃酸分泌过多产生的烧心症状。但其实对护胃没有实质效果，且这些饼干不适合作为正餐单独食用，需要配合一些流质食物，作为慢性胃炎、胃溃疡等疾病恢复期的辅助加餐。

姜汤能暖胃？很多人用生姜熬水或煮红糖生姜汤，暖胃驱寒。生姜能发散风寒，偶尔饮用姜汤可以暖胃、止呕，但不可长期使用。因为生姜属于刺激性食物，胃病患者大量喝生姜水会刺激胃黏膜，分泌过多胃酸，加重胃部不适症状。

胃不好多吃素？很多人觉得素食更易消化，因此胃不好的人要多吃素。其实，肉类含有多种植物性食物不具备的营养素，比如优质蛋白质、必需脂肪酸及某些B族维生素。胃黏膜修复和更新都需要足够的优质蛋白。消化不好的人可把肉切碎，采取蒸、炖等方法食用。

少吃多餐最有效？不少胃溃疡患者坚信“少食多餐”对治疗疾病很有效。其实，只要食物进入胃内，就会对胃黏膜形成刺激，不仅促使胃肠蠕动加快，还会使胃酸及胃蛋白酶分泌增加，对溃疡的愈合无益。建议溃疡患者饮食注意定时三餐、定量摄入，避免饥饿和饱餐。

养胃实质是养生活习惯

中南大学湘雅医院消化内科主任刘小伟认为，胃不舒服切忌自行诊断，一定要到医院进行专业检查，明确病因。日常生活中，可通过以下四个方面养成良好的生活习惯，让胃部保持健康。

膳食均衡。根据居民膳食宝塔的推荐，均衡搭配每天的饮食。丰富的食材搭配有利于人体摄入各种营养成分，保证各个器官的正常工作。建议吃1份鱼、肉等，搭配3份蔬菜，每天还要摄入200~350克水果，果汁不能代替水果。

规律作息饮食。要注意正常作息，不熬夜，科学合理运动，饮食规律，细嚼慢咽，切忌暴饮暴食。长时间未进食的胃就像一台空转的发动机，胃酸分泌过多会加重原有的胃部不适。暴饮暴食会在短时间内超过胃的承载量，造成急性胃扩张，完全打乱胃肠道对食物消化吸收的正常节律，严重的还会胃出血。细嚼慢咽不仅能让食物充分碾碎，减轻胃部消化负担，还能减少过多气体进入胃中，避免胃胀和嗳气的发生。

远离高盐、生冷食品。烟熏腌渍食物要少吃，这类食品盐分较高，会直接损害胃黏膜，还可能增加胃癌风险。生冷寒凉的食物会让胃肠温度急速下降，血流量减少，造成功能失调。应多吃新鲜、干净、温和的食物，烹调时注意控制油盐的用量，口味尽量清淡。

保持乐观心态。积极心态可减少因情绪导致的功能性胃肠疾病，避免焦虑、烦躁等负面情绪，保持阳光心态，有利胃部健康。

刘小伟补充说，除了上述四方面，建议注意戒烟、限酒、少喝浓茶、浓咖啡，远离槟榔。槟榔对胃黏膜刺激很大，不利于胃部健康。▲（记者 潘晓彤）