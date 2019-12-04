手指发麻要警惕糖尿病

手麻是生活中很常见的一种现象，大多数人不重视，认为手发麻没什么大不了，麻过一阵儿就好了。其实，经常性手麻背后可能隐藏着庞然大物，千万别不当回事儿，应该引起足够的警惕。

那么手发麻背后隐藏着什么？

颈椎病是目前比较常见的慢性疾病。可能因为长期久坐不愿活动、颈部姿势异常，尤其是电脑手机应用时间过长，使颈椎间盘发生退行性变，导致颈椎间盘突出或是关节突发生增生或肥大，这些突出的颈椎间盘或增生的关节突一旦压迫邻近的颈神经根时，便会出现了手指发麻。当然，颈椎病除了有手指麻木、感觉异常以外，还伴随其他症状，如胸闷胸痛或活动障碍等。

如果出现突发的一侧手麻，还伴随同侧面部或下肢的麻木，则需要高度警惕中风。中风除了肢体麻木外，还可以出现言语含糊不清、肢体无力、抬起困难、口角歪斜等症状。当然中风也可以单纯表现为肢体的麻木。如果突发的手麻，怀疑中风时，需要尽快到医院就诊，进行头颅CT或磁共振的检查，了解有无脑出血、脑梗死等急性脑血管疾病，及时进行治疗。

糖尿病患者的血糖一般维持较高水平，长久以往，对人体血管、神经会造成极大伤害，可产生多种并发症。比如糖尿病周围神经病变，患者会有手脚麻木和感觉异常等症状。出现上述症状，建议检查血糖，明确诊断。

当患者出现手臂、手指发麻症状时，很可能已经患病了，这时候绝不是什么前兆的问题，不应该消极等待、心存侥幸，在这三种常见疾病里，哪怕是大家所认为最轻的颈椎病，随着时间的推移，都可能诱发心脑血管疾病。因此，一旦患者持续存在手麻症状，应该及时前往地方医院进行诊断，进行科学合理的治疗。（吉林大学中日联谊医院主任医师 罗民）