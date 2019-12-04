补微量元素+6类饮食，助女性赶跑经前期综合征

编者按

女性在月经来潮前期或多或少都会出现头痛、乳房胀痛、腹痛、水肿、心悸、焦虑、抑郁、躁动等各种不舒服的症状，这些被归因为“经前期综合征”。对于多数女性而言，这些症状虽然轻微，但也干扰正常生活，始终难以摆脱；还有5%~8%的女性经历过严重的经前综合征，更是痛苦不堪。中国农业大学食品营养专家范志红教授关注到女性群体这一无法排解的特殊苦恼，和她的学生一起研究，荟萃了多项营养学研究中涉及微量营养素与经前期综合征关系的结果，提出通过每月在特定时期补充B族维生素、维生素E、维生素D以及钙、镁等这些微量营养素，有助于缓解女性经前综合征的建议，并对女性经前期适合吃哪些食物进行了具体的饮食指导，希望能帮助到有相关问题的女性。也祝女性朋友们在每个月最脆弱、最敏感的日子里，过得更加轻松、自信、愉快。

很多女性朋友经期前都会有一些不适出现，比如腹痛、乳房胀痛、水肿等身体不适，以及焦虑、易怒、抑郁等情感波动，这些症状都被归因为“经前期综合征”。

经前期综合征多数女性比较轻微，有5%~8%的女性较严重

通常我们把月经的第一天到下次月经来临前一天为止称作一个月经周期，时间长短因人而异，一般在28天左右，大体上可分为以下几个阶段：

1.月经来潮：第1~7天，有些人可能时间略短。

2.卵泡期/增殖期：第5~13天，雌激素分泌增多，使子宫内膜逐渐修复和增厚，卵巢内的卵泡开始增大。

3.排卵期：第14天前后。

4.黄体期/分泌期：15~28天，残余的卵泡转换为黄体，并分泌大量孕激素，雌激素呈现波动下降；卵细胞若未受精，黄体逐渐萎缩，孕激素、雌激素分泌急剧减少，最终导致子宫内膜脱落，即月经来潮。

因为经前期综合征就是大多数育龄女性在月经周期出现的一些生理及心理相关症状，所以很多女性一直将腹痛、乳房胀痛等症状作为月经将至的信号。最常见的是月经来潮前几天出现各种不适，在月经开始后不久就会逐渐消退。

其实，经前期综合征症状还有很多，以头痛、乳房胀痛、腹痛、水肿、食欲亢进、头晕、心悸、焦虑、抑郁、躁动居多。对于多数女性而言，这些症状是轻微的，但是有5%~8%的女性经历过严重的经前期综合征。

女性体内微量营养素呈周期性波动，定期补充有助缓解经前期综合征

有研究表明，一些微量营养素在女性月经经期中也存在周期性波动，可能有助于解释经前期综合征的一些症状。并且有证据表明，补充这些微量营养素有助于缓解经前综合征。

1.B族维生素和镁。治疗经前期综合征最重要的B族维生素是维生素B6。维生素B6是形成神经递质多巴胺和5 -羟色胺的重要辅助因子。已有研究证明，这些神经递质不足时，会引起情绪的异常变化。由于各种B族维生素之间有很强的协同作用，所以同时补充多种B族维生素，要比单独补维生素B6会产生更好效果。

此外，维生素B6和镁能增强彼此作用，维生素B6可提高细胞膜转运能力和镁的利用率，进而改善雌激素代谢；而5 -羟色胺的生成也需要镁。如果在补充B族维生素的同时补充镁，能够更好缓解经前期不适症状。

2.维生素E。有研究发现，除了对水肿和腹胀的改善效果不明显之外，维生素E对其他经前期综合征症状的改善作用明显大于安慰剂。

另外一项研究发现，维生素E能有效减少头痛和乳房压痛，减轻焦虑和抑郁的症状，并改善激素平衡。研究者提出，维生素E可能是通过影响神经递质活动发挥作用的。

3.维生素D和钙。钙不足、血钙水平降低的状态，与许多情绪上的障碍有关，而经前期综合征也有焦虑、烦躁、抑郁等症状。有研究发现，在月经周期的中期，随着雌二醇水平的增加，血钙浓度会显著下降，而钙离子和25-羟基维生素D的浓度相对较低。

月经周期黄体期缺钙会导致抑郁、幻觉和躁动；月经周期黄体期血清钙和维生素D水平低会加重经前期综合征的症状。此外有学者发现，有经前期综合征病史的女性，患骨质疏松症风险明显更高。这也从侧面说明，经前期综合征很可能与钙缺乏问题相关。

补充钙或富含钙的食物，的确可以改善经前期不适和痛经问题。有临床实验发现，每天摄入1336毫克的膳食钙对月经周期的情绪、行为、疼痛和水分潴留症状有显著改善作用。此外，与其他女性相比，饮食中富含维生素D和钙的女性患经前期综合征的风险更低。

因此，女性在月经周期黄体期补充钙和维生素D，可以提高这两种微量营养素的血清水平，并可能减轻经前期综合征的严重程度。

营养素补充不能仅看含量，要综合能量、吸收率、摄入量等

需要注意的是，补充某种营养素时不能仅仅看含量，更要综合其能量、吸收率、摄入量等进行考虑。

富含B族维生素的食物：全谷类、豆类、薯类（维生素B1、烟酸）；动物性食品（维生素B2、B6、B12）；绿叶蔬菜（叶酸、维生素B2）。

富含维生素E的食物：含油脂丰富的种子，如各种坚果以及花生、芝麻等油籽；大豆、淀粉类豆子和谷胚；蔬菜、蛋黄、鱼类脂肪和动物肝脏中含少量；主要来源烹调植物油。

富含维生素D的食物：鱼肝油、肝脏、肾脏、全脂奶、黄油、蛋黄、多脂鱼。在这里需要特别提示的是，获取维生素D的主要来源不是食物而是晒太阳。

富含钙的食物：乳制品；以石膏和卤水凝固的各种豆制品；芝麻酱和各种坚果；绿叶蔬菜；连骨食用的小鱼小虾。

富含镁的食物：豆类，坚果，粗粮，深绿色叶菜。