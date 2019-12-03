“心健康公益行动”四川省正式启动

11月30日，由人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起的“心健康公益行动”在四川省成都市顺利举办启动大会。来自全国各地医学专家汇聚一堂，共商基层医疗服务提升及心血管急救治疗现状。

心健康公益行动四川省启动仪式

四川省卫健委向祚敏副处长、四川大学华西医院黄德嘉教授、四川大学华西医院 陈茂教授、四川大学华西医院贺勇教授、兰州大学第二医院白锋教授、成都市第三人民医院蔡琳教授、四川省人民医院陶剑虹教授、西部战区总医院李德教授、天士力生物医药股份有限公司副总裁祁云贵、天士力医药商业有限公司四川省区总经理胡小霖，以及来自全国各地心血管领域的专家及基层医生代表等150余位嘉宾出席了本次大会。

四川省卫健委向祚敏副处长代表四川省卫健委对大会召开表示祝贺：“心健康公益行动”是一项增进全省群众健康福祉的惠民工程，是省医师协会、医学会服务会员单位、服务社会群众、服务健康事业的延伸工程，同时也是各级医院突出公益性、体现社会责任的形象工程。他说到各组织实施单位要立足心血管疾病防治，广泛开展科普宣教，普及心脑血管预防知识，提高全民健康素养；开展基层技术培训，进一步推动分级诊疗和医改强基层；办好“健康大讲堂”，组织健康志愿者深入边穷地区开展服务，助力贫困地区脱贫攻坚；搭建数字化健康服务平台，实现健康管理服务信息化、系统化、便捷化。

向祚敏副处长致辞

四川大学华西医院黄德嘉教授在大会致辞中表示：四川省地处西南地区，心梗发病率高，医疗资源分配不均。由于“溶栓治疗”流程不够规范、溶栓后转诊不够及时，延误了挽救心肌的最佳时间，导致我省急性心肌梗死（STEMI）救治出现平台期，整体有效救治率并没有显著提高。“心健康公益行动”构建全国心血管病防治网络和服务体系，推广适宜有效的防治技术，支持安全高效防治心血管疾病的系列创新药品的临床广泛应用，提升紧急救治能力和水平，让病人在发病的第一时间获得最有效的救治以此有效延缓、遏止我国的心血管病发病率，保障人群健康水平。

作为“心健康公益行动”四川省执行主席，四川大学华西医院心内科主任陈茂教授在大会上讲到：“心健康公益行动”已经在全国多个省市顺利开展并取得积极成效。但目前我国心脑血管疾病仍是重大的健康威胁和发展全民健康道路上最重要的障碍。四川省地处中国的西南地区，也是欠发达地区，“希望大家在胸痛联盟的带领下，联合当地政府，通过此项目强化院前溶栓、溶栓加转运的心梗救治体系，支持安全高效防治心血管疾病的系列创新药品的临床广泛应用，提升紧急救治能力和水平，早日通过国家胸痛中心审核，让病人在发病后第一时间获得最有效的救治”陈教授进一步说道。

陈茂教授在大会中致辞

大会现场还举办了“心健康公益行动”四川站启动仪式，并向来自四川省各地市心血管领域的知名专家、基层医生颁发“心健康公益大使”聘书，陈茂教授和贺勇教授分别被授予四川省执行主席和执行副主席。随后大会进行了学术交流环节，蔡琳教授、白锋教授、贺勇教授、陶剑虹教授以及李德教授分别就《溶栓标准化沟通》、《急性ST段抬高型心肌梗死溶栓治疗的合理用药》、《急性STEMI溶栓路径和落实条件》、《胸痛中心建设的意义》及《PCI术后中长期管理》等主题进行学术交流。

颁发公益大使聘书

随后，贺勇教授、陈茂教授以及来自西南医科大学附属医院的范忠才教授和来自宜宾市第一人民医院的李成玲教授接受了人民网·人民健康媒体专访。几位专家就四川地区的心血管病现状及心健康公益行动的推动实施进行了深度解读。其中，贺勇教授谈及四川省心血管疾病的现状时表示广大患者对心血管疾病的知晓率、主动求诊率低，尤其是农村地区，心血管发病率较高而救治成功率较低，整体不甚乐观。而“心健康公益行动”在四川省的落地及执行也是我国分级诊疗的体现，通过在基层医院培养基层医生、技术下沉、专家下乡以及运用互联网手段的远程会议指导等提升心血管疾病的防治能力。

此外，陈茂教授也表示“心健康公益行动”应成为四川省推动优化整合医疗资源，完善区域网络救治体系和“健康四川”建设的重要推手。为普及和提高心脑血管诊疗水平，促进四川省医学科技进步和卫生健康事业发展，推动分级诊疗制度落地生效，造福四川百姓，维护群众健康权益做出应有贡献（陈鑫淼）。

贺勇教授接受人民网·人民健康的专访