白锋：倡导健康生活方式 呵护心血管健康

为助力健康中国战略实施，推动心血管病防治工作在基层落地，10月23日，“2019年心健康高峰论坛暨公益行动一周年总结大会”在北京召开。兰州大学第二医院副院长白锋在接受大会专访时表示，“心健康公益活动”在甘肃开展一年多的时间里，在心血管疾病科普和救治方面产生了非常重要的作用。在心肌梗塞的急诊救助方面，溶栓量比往年明显上升，急诊心肌梗塞的救治时间明显缩短，老百姓对胸痛打120的认识程度比以前明显提高，对降低心血管疾病的发病率、死亡率起到积极作用。

白锋指出，甘肃省地域狭长，民族种类多，饮食习惯较差，盐、肉类的摄入量比较多，导致高血压或者高血脂的病人偏多，进而影响了冠心病等心血管疾病的发病率较高。“心健康公益行动”开展后，在全省范围内开展了一系列健康科普教育，重点是提升老百姓对于心血管疾病的认识，帮助老百姓改善不良生活方式，比如戒烟、限酒、低盐饮食、多运动、控制体重等，从而减少肥胖、糖尿病的发生，降低血压、减少冠心病和脑卒中发病率。

白锋介绍，为解决县乡一级医院对于心血管疾病的诊治能力薄弱问题，医院多次组织国内及省内的诸多知名专家深入基层医院开展培训，将先进疗理念和技术传递到基层医院，在教授基层医生如何进行溶栓、救治早期心肌梗塞等技术的同时，告知百姓发生胸痛要及时就医，从而减少心血管疾病并发症以及心源性心衰疾病的发生，减少老百姓的痛苦和经济负担。