冬季练瑜伽好处多多 但一定谨记7点

冬季气温寒冷，练习瑜伽不仅可以疏通淋巴，促进血液循环，预防手脚冰凉，还可以强身健体，提高免疫力，对女性有很好的作用。但练习瑜伽不能盲目，也需要注意一些事项，尤其是对初学者而言。下面，经济日报-中国经济网健康频道就为您总结练习瑜伽需要注意什么。

练习前先活动关节

冬天时候肢体比较僵硬，在开始瑜伽前要先做一些关节的活动，包括脚趾、脚踝、膝盖、髋关节、手指，手腕、手肘、肩部、颈部等，待身体关节微微发热，充分舒展了，再开始体式的练习。

选择适合的时间

清晨，早饭之前，傍晚都是练习瑜伽的最佳时间。其他时间也可练习，但要保证空腹或完全消化以后进行练习。大体上是饭后三到四小时，喝入流质食物或饮料可在半个小时后练习，练习后1小时进食比较科学。

量力而行

不要模仿任何人，没有两个人是身体状态相同的，不要去跟其他练习者攀比，也不要因为自己做不到某个动作而沮丧，每个人都有自己的优劣势。只要在自己身体许可的情况下挑战自己的极限即可。

衣着宽松

练习瑜珈时宜穿舒适宽松的服装，一般最好是赤脚，如果觉得太冷，可以穿棉质的短袜。

感到不适要停止

在练姿势时如果感到疼痛或尖锐刺痛，感到体力不支或身体抖颤，一定要立即停止这个姿势并休息。如果手脚部位有发麻的感觉，须立即收回姿势并应咨询医生。如果您感觉头晕、恶心或出现其他非自然的症状，请您一定要去看医生，查明原因。

久坐者练前做检查

对于长期久坐者在开始瑜伽姿势练习之前，最好能考虑请医生做一些检查，包括核磁共振和其他的测试，鉴定身体上的虚弱部位，以便确认在练习某些瑜伽姿势时不会受伤。

呼吸与肢体协调

练习瑜伽时，要注意呼吸与肢体协调，可采用腹式呼吸方法。冬季应该以基础瑜伽体式练习为重点，勿练习难度过高的体式，尤其是逆向的体式。