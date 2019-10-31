东莞观音山上演醉美“瑜伽秀”森林新体验受热捧

近日，东莞樟木头观音山风景区秋景正美，负氧离子浓度极高的森林环境，迎来诸多游客登高揽景，畅享“森”呼吸。

10月26日，观音山迎来了“森林瑜伽体验行”活动。本次活动吸引了诸多资深瑜伽老师及瑜伽爱好者登顶观音山，在群山之巅“秀”起了瑜伽，上演一场优美精彩的“森林瑜伽秀”，其中各种花式瑜伽动作争相在森林间绽放。

“双脚打开与两肩平齐，双腿微微下沉......”伴随着悠扬舒缓的音乐，在老师的带领下，近百名瑜伽达人如一群优雅的天鹅，在森林内开始了她们的表演。观音山葱郁的原始次生林，林间一片碧色，为大家提供了清新优雅的环境。森林中，铺一席软垫，瑜伽达人们用祈祷式、脊柱后弯式、新月式等多种整齐划一、优雅的瑜伽体式姿态进行拉伸、扭转、呼吸吐纳。

“户外瑜伽，参与的人越多，相互获得和感受的能量也越多，在练习时能够更深入地解放身心。我向往户外的瑜伽体验，身边不是室内的音乐声环绕，而是大自然的声音，人会变得沉静。”其中一个瑜伽爱好者说，瑜伽不仅是一项运动，更是一门艺术，通过瑜伽控制身心的锻炼，了解自己，提高自己，以更好的状态面对新的工作和生活，以健康愉悦的身心体验积极美好的生活方式。

值得一提的是，当天的瑜伽体验行吸引了数十名摄影爱好者的注意，他们用各式“长枪短炮”留下了这一自然与人相融之美的剪影。

据了解，摄影采风团来自深圳，此行只为捕捉观音山正盛的秋景，在前往各景点打卡的途中，通过镜头展示观音山四时不同的美景，此次瑜伽行也成为摄影团的采风之旅带来了意外的收获。

观音山多年来，结合景区得天独厚的自然环境资源，注重康养文化的建设，以及环境氛围的营造，吸引了许多市民游客前来体验。此次森林瑜伽体验行活动为人们追求更舒适的生活提供了一个全面体验的机会，也呼吁大家积极向往自然生活，在丛林中返璞归真，传递健康养生的理念，享受生态之美，享受大自然的乐趣。（来源：海外网）