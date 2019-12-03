寒流来袭 为你送上肠道养护小贴士

气温降低，人们的饮食习惯也因天气变化而改变。在这个肠胃比较脆弱的季节，如何保护肠道健康也成为了人们关注的话题。哪些因素会引起肠道生病？又有什么方法可以帮助我们预防肠道疾病？这篇小贴士带你了解。

大肠和小肠是“通往身体的门户”，每天不停地消化食物，吸收养分，因此肠道状态的好坏对健康至关重要。而当今许多人食谱中普遍存在“三高一低”的问题，即高脂肪、高蛋白、高热量和低纤维素。快餐红肉等高脂饮食不断增加，蔬菜水果摄入较少，缺乏有助于消化和分解脂肪的膳食纤维。特别是对于需要长期久坐、缺乏运动的年轻白领，更容易减缓肠道蠕动，刺激肠壁引起排便紊乱，使毒素在肠道内延长滞留时间，对肠道造成更重的负担。

此外，人的情绪也会影响到肠道健康。工作紧张繁忙、经常应酬、精神压力过重、焦虑、抑郁等，都可能会导致内分泌功能失调、肠道功能紊乱。情绪对肠道的影响体现在两方面：一是肠胃功能障碍，比如厌烦情绪可引起食欲下降、反胃或精神性贪食；二是肠易激综合征，比如紧张情绪导致腹泻、功能性肠炎，情绪压抑可导致便秘等。

更值得关注的是，近30年来，大肠癌发病率呈增长趋势。有专家表示，大肠癌是可以预防的，关键在于饮食和运动。下面这几个好习惯，帮你呵护肠道健康。

定期让肠道休息。每10天左右选一个休息日，以蔬菜水果为主吃七八成饱，让肠道得到休息，有利于清空肠道内的食物残渣（若血糖不稳定，不要使用此方法）。

定点吃饭。无论工作多忙，也要抽出时间保证三餐规律。饭后不要立刻开始工作，适当活动，比如散步15分钟。

睡前不吃太多东西。如果加班回家后感觉饿，可以吃个水果或喝杯温牛奶，这样做不会给肠道制造额外负担。

不偏食。早、中、晚三餐时可以换换口味，鱼、肉、蛋、蔬菜、水果齐全，使肠道吸收营养均衡。

不熬夜。养成早睡早起的好习惯，条件允许的话应在晚上10点半上床，睡前用热水泡泡脚更好。

坚持运动。每天抽出1个小时进行体育运动和锻炼，如游泳、慢跑、打球等，老年人可以跳跳广场舞、打打太极拳。