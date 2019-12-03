每个人活着的每一分每一秒都在呼吸，但是普通的呼吸只吸到肺里，只是维持生命，假如你的呼吸能够过腰入肾，才是真正的养生之道。

中医认为，呼吸入腰，百病全消！为什么呢？

因为我们生命的延续，脏腑机能的运转，都离不开气的流转。五脏六腑之气，经络筋骨之气……我们的四肢百骸，全身上下，无不存在气的运转。任何一脏腑功能的实行，无不是气的升降出入的表现。

脾胃运化而来的水谷精气和肺呼吸而来的天地清气，其与元气融合，形成一身之气。一身之气分布于脏腑，形成脏腑经络之气。沿三焦，下行交融于元气才算完成气的升降出入。

中医认为，肾有封藏之能。除固精射精之外，就是纳气。肾气强，纳气有根，肾虚气弱，则肃降不及。肾发挥了纳气之功，肺气才得以肃降，宗气才得以下行，元气才得以滋养，一身之气才得以周流。一身之气的周流正常，脏腑功能才会正常，我们的身体才会健康。这就是所谓“呼吸入腰，百病全消”。

实现呼吸到腰不得不谈到腹式呼吸，我国古代医家发明的吐纳”“龟息”“气沉丹田”“胎息”等健身方法，就是腹式呼吸的另一种称呼。其有独特的祛病延年之奇功。

腹式呼吸的原则是把腹式呼吸跟胸式呼吸配合进行，就是在胸式呼吸的同时增加腹部的鼓起及回缩。具体方法就是：在吸气时把腹部凸出，呼气时把腹肌收缩。呼吸要深长而缓慢，用鼻呼吸，一呼一吸在15秒钟左右。深吸气（鼓起肚子）3~5秒，屏息1秒，然后慢呼气（回缩肚子）3~5秒，屏息1秒。

每次5~15分钟。做30分钟最好。如能长年坚持每天做腹式深呼吸，就会收到“无心插柳柳成荫”的强身延龄的奇效。（李明月）