冬天泡脚好处多 注意事项别忽略

俗话说:“热水泡脚，胜似补药。”热水泡脚自古以来就是一种非常受人们欢迎的养生方式，特别是在冬天，热水泡脚可驱除寒冷，温阳暖体。山东省济宁市中医院治未病科主任医师王乐荣介绍，泡脚是中医的一种养生保健方法，具有加快血液循环、刺激穴位、解乏散寒之功效，同时还能提高人体免疫力，帮助抵御各种疾病。冬天泡脚好处多，但也是有讲究的。王乐荣建议人们在冬季在选择泡脚养生时，要知晓以下几方面常识。

冬季泡脚有哪些好处

王乐荣称，民间自古就有“冬天泡脚，丹田温灼”的说法，冬天泡脚有以下几点好处。一是有助于缓解失眠。泡脚时，可在盆里加入鹅卵石，一边泡脚，一边磨脚，能够健脾益气、宁心安神，提高睡眠质量。二是有助于疏通经脉。冬季，很多女性末梢循环不良，手脚冰凉，用热水泡脚能达到促进血液循环的作用，进而改善手脚冰凉的现象。三是有助于放松身心。脚底有很多穴位、反射区、经络，如果经常泡脚并做脚部按摩，对身体有良好的保健功效。四是有助于缓解头痛。把双脚浸入到40℃的热水中，约15~20分钟，能够缓解头痛症状。这是因为双脚血管扩张，血液从头部流向脚部，可相对减少脑充血，从而缓解头痛。

泡脚时加点“料”更利养生

多数人都直接用温水泡脚，王乐荣建议在水里加点“料”更有益于健康养生。可根据自身情况，选择使用。先将这些“料”放入锅中加水熬煮，待水温适宜后反复洗脚。

艾叶：味苦性温，具有温经止血、祛寒止痛、祛湿止痒等功效。对于体内湿气重、痛经宫寒、月经不调、皮肤瘙痒、风寒感冒等人群，均可使用艾叶泡脚；生姜：性温、味辛，具有温通经脉、祛寒保暖之功效。使用生姜泡脚有助于缓解手脚冰冷的症状，同时还能预防风寒感冒；花椒：花椒用作中药具有行气、祛寒、止痛等功效。用花椒泡脚后，有助于将血脉打通，让整个身体都感觉暖融融的；萝卜：有脚臭的人，可以用萝卜泡脚以去脚臭味。

泡脚后脚底按摩好处多

泡脚后，每天坚持做脚底按摩，能缓和身体疲劳，延年益寿，增强精力，特别有助于改善睡眠状况。比如脚底板上半部“人字形”下约1厘米处，为肾反射区，推至脚底发热，对肾虚、中气不足者有一定的益处；压揉脚底后跟内圆上方中间的位置为失眠反射区，压到酸痛发热，对头晕眼花、失眠者有帮助；刮脚踝骨以下内外两侧，直至有酸痛感，对前列腺等疾病有一定帮助。

泡脚注意事项不可忽略

任何一种养生方法都不是人人都适用，且要掌握正确的方法方可达到养生的目的。王乐荣提醒大家泡脚时要注意以下几个方面。

一是最好使用大且深的木桶，水位能浸到小腿一半以上为原则。且泡脚桶要注意清洁。浸泡时间约30分钟，水温一般40℃~45℃之间即可，若水凉，中间可加热水1~2次。

二是泡脚前后喝一杯水，以利新陈代谢及体液的补充。饭前饭后1小时，不宜泡脚，以免影响食欲或消化。

三是以下足部疾病患者不宜泡脚：足癣等足部皮肤病患者不宜泡脚，因为热水使足部毛细血管的扩张，可能导致继发性细菌感染；足部扭伤红肿期间，若有伤口，不可浸泡，以免刺激伤口发炎；下肢静脉曲张和静脉血栓的病人也不宜泡脚。热水泡脚时，下肢动脉扩张，皮肤充血，更多的动脉血液进入下肢，局部血流量的增加不但不会改变静脉回流的速度，反而会加重静脉回流负担，加重血液淤积。

四是有高血压、气喘、心脏病者，浸泡时间宜缩短为15分钟，若无不适，再增加浸泡时间。

五是糖尿病患者脚部神经对温度的敏感性不太强，如果泡脚时水温太高很容易被热水烫伤，严重的还可能会引起肢体坏死。因此，如果糖尿病患者需要泡脚的，建议先让家人帮忙调试水温。

六是儿童不宜用过热的水长时间泡脚。因为足弓是从儿童时期开始形成的，因此要从小注意保护。如果常用热水给小儿洗脚，足底的韧带就会变得松弛，不利于足弓的形成和维持，容易形成扁平足。

七是不可盲目给泡脚水加“料”。要想给泡脚水加中药材，最好应根据自己体质或听从医生的建议来进行。（王碧辉）