6类人群优先接种流感疫苗

随着大幅降温，流感流行季已到来。近期，长沙报告的流感病例有增多趋势。长沙市疾控专家温馨提示，接种流感疫苗是预防流感最有效的措施，建议市民前往各接种单位自愿自费接种。

流感主要通过呼吸道分泌物的飞沫传播，也可以通过口腔、鼻腔、眼睛等黏膜直接或间接接触传播，以及接触被流感病毒污染的物品传播。流感起病是以发热（体温可达 39℃～40℃）、头痛、肌痛和全身不适为主要症状，可有畏寒、寒战、乏力等全身症状，常有咽喉痛、干咳、眼结膜充血等表现。大多数病例呈自限性，于发病3～4天后发热逐渐消退，全身症状好转，但咳嗽、体力恢复常需较长时间。

人群对流感普遍易感，孕妇、婴幼儿、老年人和慢性病患者等高危人群感染流感后危害更为严重，若治疗不及时可出现肺炎、神经系统损伤等并发症，严重时可危及生命。接种流感疫苗可降低罹患流感概率和发生严重并发症的风险。推荐60岁及以上老年人、6月龄至5岁儿童、孕妇、6月龄以下儿童家庭成员和看护人员、慢性病患者和医务人员等6类重点人群，每年优先接种流感疫苗。

预防流感还要注意保持良好的个人卫生习惯，增强体质；勤洗手、保持环境清洁和通风；在流感流行季节尽量减少到人群密集场所活动，避免接触呼吸道感染患者；咳嗽或打喷嚏时，用上臂或纸巾、毛巾等遮住口鼻，咳嗽或打喷嚏后洗手；出现流感样症状注意自我隔离，前往公共场所或就医过程中戴口罩。（全媒体记者 彭放 通讯员 赵锦）