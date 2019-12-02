近视防控专家进博鳌 千名师生共上“爱眼课”
11月29日，以“光明未来，大开眼界”为主题的儿童青少年近视防控科普宣传活动在海南博鳌举办。
儿童青少年近视防控科普宣传活动在博鳌举办
海南省省政府副秘书长徐斌、省教育厅副巡视员卢焕雄、省卫健委副巡视员杜建伟等参加了现场科普宣传活动。全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团团长、温州医科大学附属眼视光医院院长瞿佳教授等一批眼科专家，现场为博鳌镇中心学校和博鳌华侨中学约1500名师生普及护眼爱眼知识。
近年来，我国儿童青少年近视率居高不下。国家卫健委发布数据显示，2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6%，近视防控任务艰巨。今年3月，国家教育部牵头组建全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团，以推进落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》。5月以来，宣讲团85名专家通过现场宣讲、电视录播、网络宣讲等形式，开展了300多场次科普活动，覆盖中小学生和家长2000万人次，在全社会营造浓厚的综合防控近视氛围。
宣讲现场，瞿佳具体分析了儿童青少年近视防控的现状和展望，讲解了人眼的基本构成及近视的成因，结合实例分析了造成近视的常见原因，并从用眼习惯、用眼卫生、眼部保健等方面给孩子们上了一堂生动的“爱眼课”。除此之外，孩子们还收到了爱眼工具包和多媒体课件，以帮助他们认识到护眼的重要性。
徐斌表示，学校是开展儿童青少年近视防控工作的重要阵地。海南省连续两年将学生眼疾病筛查及防控工作列为省委、省政府为民办实事事项，全程跟踪督办。自2018年以来，海南省通过教卫联动，积极推进了一系列扎实有效的举措，包括逐渐全面配备可升降课桌椅、改善中小学教室采光与照明、建立学生眼疾病信息管理系统和学生健康档案等。截止目前，海南已完成2018-2019年筛查130万人的总任务，实现了全省中小学生视力筛查全覆盖。
参加此次科普授课的专家团队由瞿佳带队，还包括宣讲团成员温医大附属眼视光医院副院长陈浩、浙江大学医学院附属第二医院眼科视光部主任倪海龙、海南医学院第一附属医院眼科副主任医师唐平、郑州铁路职业技术学院卫生所长王敏，以及中国眼视光“明日之星”项目的青年专家等。
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