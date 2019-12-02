2019国人健康关注度大数据出炉：失眠低龄化、“医生”受关注

11月30日，在今日头条举办的算数健康大会上，2019国人健康关注度大数据出炉，其公布的最新数据显示，过去一年，今日头条平台上健康类资讯阅读量高达540亿。“失眠”首次上榜“十大最受关注疾病”，“医生”以55.5亿的阅读量成为今日头条健康领域最受关注的热词和群体。

|大数据解读健康资讯关注度，95后群体对健康话题敏感度上升

数据显示，2019年，每天约有3500万人在今日头条上浏览健康内容，健康类资讯阅读量高达540亿，比2018年增加了60.7%，是2015年的近11.5倍。而在海量阅读背后有着一支繁荣的内容创作者队伍，据今日头条内容生态总经理洪绯介绍，今日头条上的健康类账号增长快速，在2019年达6.3万个，分别是2018年、2015年的1.3倍、15.3倍。这6.3万名创作者在过去一年累计生产了394.9万条内容，阅读量10万+的爆文近3.2万条。

健康关注度数据还显示，18-23岁之间的95后对健康兴趣度上升最明显，达46.9%，涨幅高于50岁以上人群的44.5%。在热门话题中，控烟成为2019年热评第一的话题。紧随其后的分别为：有机食品、医院检查、白血病男童、生孩子、名人去世、献血、肌肉抽筋、掏耳朵、心脏支架。过去的一年，关于明星能否抽烟、成人是否有吸烟自由、抽烟的危害等成为热议焦点，将控烟这个老话题推向榜首。

|“失眠”闯入十大最受关注疾病，“医生”位居热词榜首

在“十大最受关注疾病”中，失眠”以3.5亿之高的阅读量成为闯入者，位列第七位，而前三位依旧是癌症、糖尿病、高血压，此外跻身前十的还有痛风、艾滋病、胃病、高血脂、冠心病、肝病。“敷最贵的面膜，吃最贵的保健品，点最便宜的外卖，熬最深的夜”，成为当下不少年轻人生活的真实写照。数据显示，我国超2亿人存在睡眠问题或睡眠障碍症，其中失眠最常见，90后成为购买助眠类产品的主力军。与此同时，中国睡眠研究会2018年发布的报告发现，失眠重度患者超六成为90后。

今年的“十大最受关注健康热词”榜上，“医生”位居第一，阅读量高达55.5亿，成为今日头条健康领域最受关注的热词和群体。紧随其后的分别为食物、癌症、患者、血管、糖尿病、营养、肝脏、血糖、中医。

会上，今日头条推出的“超级医生计划”堪称重磅。该计划预计用超5000万流量资源，通过流量扶持、内容打磨、辅助变现等手段，为100名健康创作者提供全方面、立体化、个性化的IP打造。