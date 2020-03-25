英国人骑车通勤 关联受伤风险上升

都知道骑车既环保又健身，但不少英国人担心这种通勤方式不安全。英国一项研究证实，在英国骑车上下班确实关联受伤风险上升，虽然骑车有益健康。研究人员呼吁政府采取措施，提高骑车出行安全。

格拉斯哥大学研究人员2006年至2010年在全英国范围内招募23万余名通勤族，平均随访8.9年，得出了上述结论。这些人平均年龄52岁，其中52%是女性。随访期间，5704名只骑车通勤的人中，有7%受伤；有时骑车上下班的人中，有6%受伤；驾车或乘坐公共交通通勤的人中，受伤比例仅为4.3%。

研究人员发现，骑车关联四肢、躯干、头颈部受伤，以及骨折风险上升、住院时长增加。即使把年龄、性别和锻炼程度等可能影响因素考虑在内，骑车通勤关联严重受伤而住院的风险也比驾车或乘坐公共交通增加45%，交通事故风险增加3.4倍。另外，骑车路程越长，受伤风险越高。

研究还显示，不管受调查对象使用何种交通方式通勤，受伤者大都年龄偏大，烟民居多，更可能患有心血管疾病、糖尿病、癌症或其他慢性疾病。研究人员称，这项研究显示骑车通勤的益处与风险相互抵消。他们鼓励人们骑车出行，但建议有关部门改善基础设施建设，确保骑车出行更安全。不过，这项研究仅为观察性研究，且研究对象多居住在城市，有一定的局限性。