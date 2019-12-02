咽干，自制川贝雪梨膏

广东省佛山市中医院营养科主任中医师 潘 永

长期抽烟不但可诱发肿瘤、心脑血管等疾病，肉眼可见的典型症状恐怕还是咽干喉痛、痰多咳嗽等上呼吸道慢性疾病。尤其是天气干燥的秋冬季节，咽喉更是“伤不起”。此时正是生津止渴、清心润肺的雪梨上市的季节，不妨自制一款川贝雪梨膏，可止咳润肺降火，缓解咽喉部的不适症状。除了烟民，此方还适合热病伤津所致的烦渴、胸中热闷、大便秘燥等患者，或阴虚火旺的更年期女性服用。

取雪梨8个、川贝15克、百合50克、罗汉果1个、生姜100克、大枣10枚、蜂蜜150克、冰糖200克。雪梨洗净切片，姜去皮切片，罗汉果砸碎，红枣剪开去核，全部材料放进砂锅中加入2.5升水浸泡2~8小时。大火烧开，改小火煎煮1.5小时，滤出药汁备用；然后再次加水，小火再煎2遍，分别滤出药汁；合并三次煎煮所得的药汁，在锅中大火煎煮，得到浓缩清膏一大碗。浓缩药汁时，把川贝捣碎，用75克蜂蜜和160克水浸泡2小时，然后中小火煎煮半小时左右，滤出药汁备用。将清膏转入稍小的砂锅，加冰糖继续浓缩，不断搅拌防止糊锅，一直到锅中出现细密的气泡。将之前炼制过的川贝蜂蜜液加入砂锅中，搅拌均匀。凉透后兑入75克蜂蜜，搅拌后装入干燥容器中即可。每天早晚服用一勺。

川贝雪梨膏能清心润肺、生津和胃，兼美容暖身、滋阴、通便清火的功效。烟民长期抽烟，香烟燥热，可灼伤津液、炼液成痰，故烟民常有咽干喉痛、痰多咳嗽等肺经伏火、热毒蕴积的症状。方中，雪梨润肺生津降火，川贝清热止咳化痰，百合宁心安神润燥，罗汉果化痰止咳利咽，大枣养阴补血，生姜和中暖胃，蜂蜜润肺通便。雪梨经过煎煮后寒性减轻，滋阴之力加强，再加上生姜温中和胃，故此膏清热时也兼顾脾胃，可长期服用。

值得注意的是，熬制川贝雪梨膏的所用蜂蜜宜选用凉性蜂蜜，如枇杷蜜、紫云英蜜。桂圆蜜则是温性的，不宜用于熬制。