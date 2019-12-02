人民时评：中西医并重，让古老瑰宝重焕光彩

中医重整体，善用“坚盾”，更关注“病的人”；西医重局部，善用“利矛”，更关注“人的病”

中医西医各有所长，各有侧重，没有必要分高低、论长短

全面落实中西医并重的方针，关键是坚定文化自信，用开放包容的心态促进传统医学和现代医学更好融合

“坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充、协调发展。”习近平总书记对中医药工作作出的重要指示，深刻阐述了中国特色卫生健康模式，为做好新时代中医药工作指明方向。

坚持中西医并重，需要中西医“一碗水端平”。近百年来，“中医太落后”“中医不科学”等质疑之声不绝于耳。中医与西医治疗理念不同，分属不同的医学体系。中医重整体，善用“坚盾”，更关注“病的人”；西医重局部，善用“利矛”，更关注“人的病”。其实，中医西医各有所长，各有侧重，没有必要分高低、论长短。二者不是对手，而是战友，其共同的敌人是疾病。治疗某种疾病，因人而宜，一种医疗手段也好，两种医疗手段也好，一切以病人受益最大化为原则。无论中医西医，都不能包治百病。特别是在治疗疑难疾病上，“单打独斗”很难取得令人满意的效果。人类健康的星空，需要中西医联手点亮。

坚持中西医并重，需要中西医协调发展。中医与西医相互借鉴，成为中国特色医药卫生与健康事业的重要特征和显著优势。当前，中医无论是执业医生数量，还是医疗机构数量，都无法与西医相提并论，医疗服务的天平在向西医倾斜。“冰冻三尺，非一日之寒”，中西医的差距不是一天造成的，也不是一天就能拉平的。应加大对中医的扶持力度，重点落实对中医事业的投入政策，建立持续稳定的中医发展多元投入机制，完善中医药价格和医保政策，构建覆盖全民和全生命周期的中医药服务体系，实现中医西医“齐步走”。

坚持中西医并重，需要改变“中医西管”的局面。中医药法规定：“国家大力发展中医药事业，实行中西医并重的方针，建立符合中医药特点的管理制度，充分发挥中医药在我国医药卫生事业中的作用。”然而，一些地方中医服务体系不够完善，基层服务能力相对薄弱；一些部门简单套用西医药标准评价中医药，中医机构发展缓慢……凡此种种，皆因管理体制机制不完善不健全，特别是中医药管理机构管理职能薄弱。实现中西医并重，需要制定体现中医药自身特点的政策和法规体系，实现分类管理、分业运营。同时，加强国家中医药综合改革试验区建设。综合改革强调的不是一招一式，而是系统性、集成式改革，以“一马当先”带动“万马奔腾”，以一域服务全局，形成更多可复制、可推广的经验和制度。

全面落实中西医并重的方针，关键是坚定文化自信，用开放包容的心态促进传统医学和现代医学更好融合，把发展中医药摆在更加突出的位置，打造中国特色医药卫生与健康事业，让中医药这块古老的瑰宝重焕光彩。

《 人民日报 》（ 2019年12月02日 05 版）