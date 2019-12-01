深圳明年每万人将拥有3.2名以上全科医生
未来，深圳将在培养制度、薪酬待遇、发展空间、执业环境、社会地位等方面发力，帮助全科医生更好发展，同时也将支持医院设置全科医学门诊(中心)、设置全科病房，让全科医生更有“江湖地位”。
由深圳市卫生健康委主办的第三届(国际)全科医学深圳高端论坛30日举行，希望从全科医生教育、全科医生亚专科培养、全科医疗互联网诊疗、全科诊所设置等角度，探讨如何通过机制建设，让全科医生获得更好的职业发展。
深圳市卫生健康委提供数据显示，深圳全市社康机构总数达到692家，基本实现“每个街道有1家区域社康中心、每个社区有1家社康机构”。截至2019年10月31日，深圳全市有全科医生4004名，每万名居民全科医生数为3.08名。
据悉，自2017年起，深圳对通过公开招聘到社康中心工作、取得国家认可的住院医师或全科医师规范化培训合格证的毕业生，按照本科、硕士、博士学历，由社康中心同级财政分别给予25万元(人民币，下同)、30万元、35万元的一次性生活补助，分5年发放。
根据规划，到2020年，深圳全市每万名常住人口拥有3.2名以上全科医生；到2025年，全市每万名常住人口拥有5名以上全科医生；到2030年，全市每万名常住人口拥有6名以上全科医生，全科医生队伍基本满足健康深圳建设需求。而从2019年至2023年，深圳将全科医生岗位列入事业单位人才紧缺岗位目录，这也是深圳首次将全科医生列入“紧缺岗位”。(郑小红 深卫信)
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