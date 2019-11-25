内蒙古通辽市：张艳军
张艳军，男，蒙古族，1976年5月29
工作单位：内蒙古通辽市奈曼旗大沁他拉镇振兴社区卫生服务站，从事医生工作18年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1997-2000 北京中医药大学学习
2001年在北京高等中医药培训学校学习皮肤性病专业
2004.01-2004.12全科医学函授培训
2009.09取得执业医师资格证
2011.01-2011.06取得全科医师执业证书
2019.07评为中国中医药研究开发协会副会长
全科医生肩负着社区广大居民身体健康的重要责任，这就要求我们在社区工作的全科医生需要更加努力，不断的学习，提高专业技术水平，同时更重要的就是要根据自己的岗位(社区医生)和任务，要端正工作态度和价值观;即：接纳所有的服务对象，对其进行首诊评价管理。全科医生对病人的不同需求必须保持高度的敏感，从而激发病人对生活态度和价值观，提高病人对健康的认知能力和健康促进的素质。从而实现全科医疗以人为本的健康照顾的根本目的。
由于从事社区卫生医疗工作时间不长，工作还不深入，对全科医学和社区医学认识还不够全面，很多理念还停留在专科医疗的模式之中，在应对患者的过程中还存留着以医疗为主、以疾病为中心、以医生为中心的就诊模式，对社区常见的健康问题、康复医学、中医药等全科医学知识还缺乏全面的了解和掌握，所以要充分利用有利的条件更新观念，改善服务质量和提高医疗服务效率，更好的为社区广大居民的健康服务。
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