我国艾滋病抗病毒治疗成绩显著 攻坚战倡导社区发力

12月1日，是第32个世界艾滋病日。结合联合国艾滋病规划署确定的2019年世界艾滋病日主题，国务院防治艾滋病工作委员会办公室将今年我国宣传主题确定为“社区动员同防艾、健康中国我行动”（英文主题为” Communities make the difference”）。

11月28日，世界卫生组织结核病和艾滋病防治亲善大使彭丽媛在中国传媒大学出席2019年世界艾滋病日主题活动/图片来源：中华人民共和国国家卫生健康委员会

发挥社区基层的力量和提高个人健康责任意识，正是今年我国艾滋病日主题强调的。

第三个“90%”已完成，第一个“90%是挑战

从“柏林病人”到“伦敦病人”，自世界首例艾滋病感染者被确诊，已过去38年，人类针对艾滋的医疗水平不断提升。2014年联合国艾滋病规划署(UNAIDS)提出了全球控制艾滋病的3个90%目标：即90%HIV感染者被诊断并知晓、90%已诊断感染者接受抗病毒治疗和90%治疗者体内病毒得到抑制。

艾滋病也是我国重点控制的重大传染病之一。2017年国务院办公厅印发《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》（以下简称《计划》），响应联合国艾滋病规划部署，将3个90%作为2020年的攻坚目标。在今年中国疾病预防控制中心主办的世界艾滋病日主题宣传活动上，国家卫生健康委员会疾病预防控制局副局长周宇辉介绍，我国的艾滋病防治工作已经取得了显著进展，也面临诸多挑战。

“目前中国已基本实现第三个‘90%’，即90%接受治疗的感染者体内病毒量得到抑制”，国家卫健委于去年年底就我国艾滋病防治工作进展有关情况举行了发布会，卫健委疾控局副局长王斌对《计划》的完成情况做了简要介绍，“我国艾滋病防控政策日益完善，防治经费逐年增加，服务网络更加健全，科技支撑作用不断显现”。

王斌表示，艾滋病的各个传播渠道都得到了有效控制。国内艾滋病输血传播基本阻断，临床用血的艾滋病病毒核酸检测已实现全覆盖，经输血及使用血液制品传播的病例报告接近零；经注射吸毒传播下降明显，2017年报告经注射吸毒感染者较2012年下降44.5%，戒毒药物维持治疗在治人员艾滋病新发感染率从2012年的0.2%下降到2017年的0.03%；母婴传播率从2012年的7.1%下降至2017年的4.9%。

同时艾滋的检测和治疗力度也正在不断加大。据王斌介绍，国内艾滋感染者检测人次数从2012年的1.0亿上升到2017年的2.0亿；抗病毒治疗工作取得明显成效，接受抗病毒治疗人数从2012年的17.1万人增加到2017年的61.0万人，2017年治疗覆盖率为80.4%、治疗成功率维持在90%以上。

国内的艾滋防控工作取得了显著成效。据中国疾控中心、联合国艾滋病规划署、世界卫生组织的联合评估结果，截至2018年底，我国存活艾滋病感染者约有125万，全人群感染率约为9.0/万。周宇辉在今年的活动上表示，参照国际标准，全国整体的疫情持续控制在低流行水平。

与此同时，患者知晓率低和接受治疗率不足90%成了亟待解决的难题。“第二个90%，即治疗覆盖率目标总体进展较好，部分边远贫困地区基层的医疗能力还需提高”，王斌表示，最具挑战性的，是第一个目标——“90%的感染者知晓自身感染状态”。

来自中国疾控中心的数据显示，2018年我国新发艾滋病尚有14.5万例。据周宇辉介绍，社交软件等新媒体普遍的使用，增强了易感染艾滋病行为的隐蔽性，全国约有四分之一的感染者没有检测或不知道自身感染状况，已发现感染者中晚发现比例较高，青年学生和老年人自我防护措施较差。

国家卫健委11月发布的《艾滋病风险人群网络行为特征报告》也表明，超过四成高危行为人群出于隐私考虑，不愿接受线下检测。 “综合来看，我国艾滋病防治任务十分严峻”，周宇辉补充到，大众对艾滋病防治知识的知晓程度还有待提高。

攻坚倡导社区动员，防治要靠“全程管理”

针对当前艾滋病防治工作的重难点问题，经国务院同意，国家卫生健康委等10个部门于今年9月联合印发了《遏制艾滋病传播实施方案（2019—2022）》（以下简称《方案》）。为更好地发现和控制传染源，《方案》提出了精准实施大众预防艾滋病宣传教育，扩大检测治疗、艾滋病综合干预和预防艾滋病社会综合治理等六大工程。其中包括一系列提高艾滋咨询和检测可及性的具体措施：

实现定点医疗机构承担抗病毒治疗任务全覆盖，将承担艾滋病诊治工作纳入医疗机构考核管理；探索第三方承担的艾滋病治疗相关检测服务；鼓励医疗机构应用互联网等信息技术开展艾滋病远程医疗、健康咨询和健康管理等服务；推广检测咨询、诊断治疗“一站式”服务等。

据国家卫生健康委介绍，卫健委和教育部已经联合开发了针对高校学生网络的“艾滋病性与健康”远程共享课程，已有800多所学校选课，近100万学生观看。2019年，我国又批准了首个自我检测试剂并组织编写了《艾滋病自我检测指导手册》，为不愿到医疗机构进行检测的人群提供了新方案。

值得注意的是，此次《方案》将社会治理与疾病防控双策并举，把社会力量纳入整体防治工作规划，动员企业、社会组织、志愿者等社会力量广泛参与。社区在其中，扮演了尤为重要的角色。

虽然艾滋病疫苗等重大防治关键技术尚未取得突破， “如果我们大家团结起来防控艾滋，我们就有了社会疫苗”，中国疾病预防控制中心主任高福在今年的活动现场呼吁，“你我他都是健康的第一责任人”。上海市公共卫生临床中心党委书记卢洪洲在人民网《健康大讲堂》中也阐述了相似的观点，他认为，预防艾滋由高危人群向普通人群扩散，需要更多民众的参与。

实际上，这正是“社区动员同防艾、健康中国我行动”这一主题所要表达的：个人树立健康责任意识，与政府、部门、社区和其他社会力量一起，为遏制艾滋病流行和健康中国建设做出贡献。最新一版的《中国艾滋病诊疗指南》，已经将这种社会综合关怀纳入疾病“全程管理”的新理念之中。

今年世界艾滋病日期间，中国疾病预防控制中心将继续组织开展全国艾滋病检测咨询月的活动，动员参与艾滋病防治工作的社会组织、基层机构、居民委员会、村民委员会等社区力量，与政府部门和其他社会力量一起扩宽艾滋检测渠道，提高群众健康责任意识和主动接受检测服务的意愿。（王政）