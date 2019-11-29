头发有望测出精神分裂症

日本一项新研究发现，头发中存在精神分裂症标记物，日后有望通过检测头发就能诊断精神分裂症。

日本理化学研究所脑科学中心研究员岁川武夫及其研究小组完成了小鼠模型实验、人脑解剖学实验以及对精神分裂症患者的研究。研究人员首先收集了前脉冲抑制（简称PPI，是精神分裂症的内表型之一）极高或极低的小鼠品系，并寻找两种小鼠之间的蛋白质表达差异。结果发现，PPI极低的小鼠脑组织中，MPST蛋白酶（可产生硫化氢的一种酶）更多，它们体内的硫化氢水平明显更高。当研究人员减少这些小鼠体内的MPST蛋白酶时，它们的精神分裂症状明显减轻。

研究人员在随后进行的精神分裂症死亡患者大脑解剖实验中发现，这些患者脑内MPST蛋白酶水平明显高于普通人群。另外，对150多名精神分裂症患者的发囊样本检测发现，这些患者发囊中MPST蛋白酶的mRNA表达也高于健康参试者。由此可见，MPST蛋白酶是导致精神分裂症的罪魁祸首，可被视为精神分裂症的一种生物标记物。

岁川武夫表示，这项新研究有助于深入了解精神分裂症的致病机理。在临床中，检测患者头发中的MPST蛋白酶水平，即可诊断患者是否患有精神分裂症以及病情严重程度。目前，大约有30%的精神分裂症患者对多巴胺D2受体拮抗剂治疗产生了耐药性。该研究结果有助于研发出更高效的精神分裂症药物。▲ （金 也）