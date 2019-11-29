新报告艾滋病感染病例数下降
12月1日是世界艾滋病日。记者从市卫健委了解到，2019年1月至10月，本市报告艾滋病病毒感染者及病人2669例，较去年同期减少7.1%。疫情水平整体平稳，新报告病例数稳中有降。
本市自1985年报告全国首例艾滋病病例以来，截至2019年10月31日，累计报告艾滋病病毒感染者及病人32268例，目前存活22147人。2019年1月至10月，报告艾滋病病毒感染者及病人2669例，较去年同期减少7.1%。疫情水平整体平稳，新报告病例数下降。
艾滋病传染途径主要包括性传播、血液传播和母婴传播。监测数据显示2019年1月至10月本市艾滋病性传播比例占96.3%，仍是防控工作重点。
目前，各相关部门参与到艾滋病防控工作中来。本市还不断扩大艾滋病检测和干预的覆盖面，利用“互联网＋技术”，通过在大学或药店的自动售卖机公益售卖，或免费发放艾滋病尿液检测包，并联结e检知艾滋病检测平台，实现了“互联网+物联网+艾滋病”的多元化检测，拓展高危人群获得检测的渠道。同时，通过科学布局、合理设置艾滋病免费抗病毒定点医疗机构，满足患者免费抗病毒治疗需求。（记者 贾晓宏）
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