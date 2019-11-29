小儿夜醒是寻求安全感

北京读者张女士问：我家宝宝1岁多了，夜里总是醒来闹一会儿，有时还要喂奶。我听说这个月龄的孩子都能睡整觉了，为啥我家孩子总是夜醒呢？

首都儿科研究所儿童早期综合发展研究室助理研究员吴琼答：夜醒并不是随着宝宝年龄增大而逐渐减少的。新西兰有学者对全世界34个婴幼儿睡眠相关的研究进行了综述，总结了婴幼儿夜醒的平均次数。0~2个月，1.7次/晚；3~6个月，0.8次/晚；7~11个月，1.1次/晚；1~2岁，0.7次/晚。1~6个月这个阶段，随着宝宝神经系统发育成熟，夜醒次数在下降。7~11月龄时，宝宝的夜醒次数会有波动，平均夜醒次数增加。这是由于宝宝的社会情绪发展，加上很多妈妈这个时候已经休完产假开始上班，喂养方式也会发生变化，宝宝通过唤醒父母而获得安慰。

此外，白天吃奶吃得多或是辅食吃得多，并不会减少宝宝夜醒的次数，但是夜奶的次数确实会减少。也就是说，如果白天吃饱，夜里即使醒来也不一定需要喂奶才能再睡着。但重点是，宝宝还是会醒来。

很多父母担心长期夜醒影响宝宝生长发育。其实，夜醒是这个年龄段孩子的常态。不妨用拥抱、安慰的语言哄哄宝宝，他们很快就会继续酣甜入睡了。