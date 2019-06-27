没安全感的孩子爱蜷着睡
中华儿科学会青年委员会委员 邵庆亮
睡觉是一个人一天之中最放松且没有防备的时刻，最能反映内心真实想法和状态，尤其对处在探索期的婴幼儿来说，三个动作很可能是没安全感的表现。
身体蜷缩在一起。肚子是人体最柔软的部分，人若缺乏安全感，睡眠状态下会把腹部保护起来。同时，胎儿在妈妈肚子里的姿势是蜷缩着的，当宝宝出生后缺乏安全感时，也会下意识地回到母体里的姿势。
喜欢抱着玩具。孩子对玩具的依赖感是通过抱玩具的形式给自己一个心理安慰，这种行为其实是孩子将对父母的依恋转移到了物品上。
家人抱着才能入睡。家人抱着才肯入睡，是由于白天得到的爱抚不够，所以才会在晚上腻着父母求安慰。
当孩子出现上述三种情况中的任意一种，父母就要格外多给孩子点安全感，可尝试以下做法：孩子睡觉时陪在其身边，给他们讲讲故事、说说话，待其睡着后再走开，这样可帮他们渐渐远离对慰藉物的依赖。
需要提醒的是，想要培养一个安全感十足的孩子，宝宝出生后就要开始用心思。比如，每天尽可能多地陪伴孩子，平时多给他们拥抱，肢体上的安抚有时远胜过语言。年幼的孩子不能完全理解复杂的语言，而肢体的抚摸几分钟就能让孩子最直接地感受到父母的爱，还要多和孩子互动、交流、眼神对视。另外，家庭氛围也很重要，有了宝宝后，父母不要当着孩子面吵架，少发脾气。
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