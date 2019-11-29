年轻人不安全性行为增多

近些年来，物质生活的丰富、生活方式的多样、人口流动和性信息的广泛传播，导致年轻人的性观念日益开放，性行为方式也有了一定改变。由不安全性行为导致的种种问题有所增加，年轻群体性生活安全受到挑战。

首都医科大学附属北京地坛医院皮肤性病科主任医师伦文辉指出，不安全性行为分两方面，一个是过程不安全，一个是选择的性伴侣不安全。过程不安全，指肛交、口交、性行为前饮酒吸毒、不使用或不正确使用安全套等；选择的性伙伴不安全，如陌生性伴侣、临时性伴侣、商业性伴侣、不固定及多性伴侣等。

在多种不安全性行为中，不使用安全套最为普遍。中国疾病预防控制中心一项对全国31万多名大中学生进行的调查显示，2010~2015年间，15~17岁学生首次发生性行为时未使用安全套的比例高达60.2%，而他们最近一次与临时性伴侣和商业性伴侣发生性关系时，未使用安全套的比例分别为59.6%和58.1%。

很多年轻人在性行为过程中，抱有贪图方便和侥幸心理，被一时欲望拉入深渊，导致后患无穷。伦文辉指出，不安全性行为可能带来以下三种主要风险。

1.意外怀孕。对于女性来说，从一次仓促的性行为，到对自己胎儿的“扼杀”，有时差的仅是一个安全套。不戴安全套进行性行为，造成意外怀孕的概率相对比较高，人工流产则成为很多人在意外怀孕后的选择。相关数据显示，近年来，我国人工流产量每年高达900多万例，其中低龄、未育女性占比大，重复人流比例高。

伦文辉告诉记者，意外怀孕后的人工流产并非像广告上说的那么安全，不仅可能造成子宫内膜炎、输卵管炎、盆腔炎等诸多疾病，多次重复人流还会对子宫造成不可逆的伤害，继而导致不孕不育。此外，流产对女性造成的精神上的危害也难以估量。

2.感染性病。性行为中没有保护措施，相当于让身体为各种性病病原体敞开大门。性病有多种，其中梅毒、尖锐湿疣、淋病、生殖器疱疹、沙眼衣原体感染等患病率排名靠前。致病微生物在无保护的性行为中，易通过精液、阴道分泌物、皮肤黏膜之间的接触进行传播。多性伴更是会使感染风险明显增加。

伦文辉指出，性病在人群中的发生率虽然不高，但我国是人口大国，性病患者群体的绝对人数较多。其中一些性病可能引发不孕不育；一些性病可以造成多器官的损害；一些性病一经感染，终身携带。

3.艾滋病。艾滋病被认为是不安全性行为对人体产生的最大危害之一。国家卫健委曾透露，截至2018年底，我国估计存活艾滋病感染者约125万，全人群感染率约为万分之九。目前我国艾滋病的输血传播基本阻断，注射吸毒和母婴传播也得到了有效控制，性传播成为艾滋病的主要传播途径。

不安全性行为造成的艾滋病不仅威胁生命，也会带来心理阴影，导致患者处于焦虑抑郁中。对于家庭来说，性病易传给伴侣，造成感情破裂、家庭失和。对于社会来说，既会造成社会不稳，风气向下，又会诱发多种性病流行，给性病防治带来巨大压力。

伦文辉指出，目前年轻人之所以出现不安全性行为，与年轻人获得科学正规的性教育过少、生理卫生知识不足有关；同时，社交软件的兴起，令寻求临时性伙伴的年轻人越来越多，性伴侣更加不固定，高风险性行为越来越多。相较于中老年群体，年轻人属于性活跃群体，其性经验不足，更容易发生临时性行为。

为了性生活安全，伦文辉给年轻群体提出了以下建议：一要充分了解和考虑性行为的各方面风险，坚持正确使用安全套；二要固定一个性伴侣，避免发生临时、多性伴以及其他不安全性行为；三是在不安全性行为后，无论有无泌尿或生殖系统不适，都要及时就医进行艾滋病和性病检测，如有感染艾滋病病毒的风险，最好24小时内到艾滋病治疗定点医院做暴露后预防治疗；四是建议性教育从儿童抓起，重视对年轻群体的性教育，多普及科学的性知识，还要引导人对性行为安全心存敬畏，不可“任性而为”。▲