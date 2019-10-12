遏制艾滋病传播实施方案发布

10月11日，经国务院批准，国家卫生健康委、中央宣传部、中央政法委、教育部等10部门联合发布《遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）》。《实施方案》强调树立每个人是自己健康第一责任人的理念，突出重点地区、重点人群和重点环节，注重疾病防控、社会治理双策并举。《实施方案》创新防治策略，提出艾滋病防治协调机制办公室、卫生健康部门、政法部门、教育部门等牵头负责的“六大工程”，旨在强化政府主体责任，明确部门职责，调动全社会力量，遏制艾滋病性传播的上升势头，将艾滋病疫情持续控制在低流行水平。

体现艾滋病防治策略创新的“六大工程”分别是：预防艾滋病宣传教育工程、艾滋病综合干预工程、艾滋病扩大检测和治疗工程、预防艾滋病社会综合治理工程、消除艾滋病母婴传播工程、学生预防艾滋病教育工程。

数据显示，当前我国艾滋病以性传播为主，2018年报告的病例中，94.8%为性传播，其中异性性传播占71.5%，同性性传播占23.3%。对此，“六大工程”给出了应对措施——要增强个人健康责任意识，加强公共场所和流动人口宣传，加强老年人宣传教育，加强易感染艾滋病危险行为人群的健康教育，加强媒体宣传，提升防治宣传技术水平；要大力推广使用安全套，强化互联网线上和线下等综合干预，加强重点人群干预，充分发挥社会组织作用；完善检测策略，促进主动检测，加强流行病学调查和告知，不断提高抗病毒治疗服务；依法做好相关领域社会管理，加强合成毒品等物质管控，加强不法社交媒体和网络平台清理；落实预防母婴传播综合干预措施，提升预防艾滋病母婴传播综合服务水平，逐步开展消除艾滋病母婴传播工作；强化部门协同合作，加强普通中学、中等职业学校的性健康和预防艾滋病教育，落实普通高等学校、职业院校预防艾滋病教学任务，开展多种形式的宣传教育和综合干预活动。