电热眼罩治不了视疲劳
只有局部加温功能，对近视、远视、干眼等引发的不适无效
受访专家：湖南中医药大学第一附属医院眼科主任医师 张 健
如今，久坐盯着电脑屏幕成了大多数人的工作状态；下班回家后眼睛还要“加班”看手机，一直处于超负荷状态，引起干涩、红肿、疼痛、视物模糊等症状。为缓解眼睛疲劳，市面上电热眼罩随之流行。但是，电热眼罩使用有风险，若使用不慎，甚至可能会灼伤眼睛。
近日，武汉一名35岁女性就因使用网购的电热眼罩，导致过敏和眼角膜被灼伤。对此，湖南中医药大学第一附属医院眼科主任医师张健表示，用电热眼罩热敷眼部只能暂时缓解眼部疲劳。目前市面上的电热眼罩品类繁多，质量参差不齐，有些发热温度过高、时间过长，就可能灼伤眼部皮肤或眼角膜，眼罩中添加的成分也可能引起过敏等问题。而且，眼疲劳并不是单纯用眼过度的问题，其原因有很多，如近视、远视的人群可能是因为屈光不正，中老年人可能是由于干眼症或泪液分泌不足等。因此，当眼部出现不适症状时，不应首选使用眼罩，而应及时就医、用药。日常生活中也要注意健康用眼，少看电子屏幕、多眨眼、多远眺。
如果使用电热眼罩，一定要慎重选择正规厂商生产的产品。使用时，温度切不可过高，最好控制在40~42℃；时间不要过长，以10~15分钟为最佳，不可带着眼罩睡觉，以免导致低温烫伤。同时，对于习惯戴隐形眼镜的人群，一定要先取下眼镜再使用眼罩，否则，长时间的高温环境会加速隐形眼镜的水分蒸发导致变形，损伤眼球。此外，用电热眼罩前要做好面部清洁，使用前15分钟和后15分钟不要使用眼药水。
电热眼罩也并非人人都能用，如糖尿病患者因周围神经病变对温度不敏感，可能会导致低温烫伤；高血压患者可能因高温引起血压波动；易过敏体质者等也应慎用。(记者 江 越)
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